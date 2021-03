Para César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), el Perú es una gran empresa y el presidente su gerente, y afirma que así manejará el país, exigiendo resultados a su gabinete.

Ofrece unificar el sistema de salud, mejorar el primer nivel de salud y que al 31 de diciembre todos los peruanos estarán vacunados contra la COVID-19.

“ En crisis se hace lo urgente, y ahora, para el presidente que juramente el 28 de julio eso es seguir atendiendo la pandemia, lo que implica tener y aplicar las vacunas. Nosotros vamos a hacer todo para que al 31 de diciembre estén vacunados los 33 millones de peruanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Todo el aparato del Estado, la infraestructura, la inversión serán para que se apliquen las vacunas”, asevera.

Por otro lado, no está de acuerdo con la eutanasia ni con legalizar el aborto. En ambos casos, señala que serán “defensores de la vida y la familia” , mientras que sobre el matrimonio igualitario, expone que es una decisión personal y así lo aceptarán.

Apuesta por impulsar la inversión minera siempre y cuando cuiden el medioambiente, no contaminen el agua y generen desarrollo en la zona. Y afirma que renegociará el contrato del gas peruano para que no cueste más de 20 soles en todo el país.

“ No se puede anular el contrato, pero sí se puede renegociar . Yo voy a poner condiciones. El presidente tiene que poner orden, sino para qué es presidente. Yo tengo la ventaja de que no estoy empeñado con nadie y no necesito sus millones. Habrá un presidente empresario y tienen que aceptar las condiciones del Perú”, resalta.

