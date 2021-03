Verónika Mendoza: “Percibo en la gente una demanda clara de cambio”

La candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, indicó que la campaña “recién empieza”, en relación a su baja en las últimas encuestas, que la posicionan en el cuarto lugar en la intención de voto.

“Mi percepción, cuando dialogo con la gente, es que sí quiere un cambio. Quiere un Estado que no los deje en el abandono, que no los deje morir por falta de oxígeno, de atención oportuna. Que no permita que decenas de miles de niños se queden sin estudiar por falta de internet. Percibo en la gente una demanda clara de cambio, que es lo que desde Juntos por el Perú estamos planteando ”, declaró a RPP.

En esa misma línea, se refirió a la indecisión del 31% de ciudadanos que hasta el momento no tiene definido a qué candidato presidencial otorgarle su voto, y manifestó que eso les permitirá continuar exponiendo sus principales propuestas.

“Hay una gran mayoría de ciudadanos que todavía no han tomado posición, no conocen las propuestas de los partidos. Creo que recién ahora es cuando vamos a entrar al debate de los temas de fondo”, agregó.

Sobre la pérdidas de adeptos en la zona sur, Mendoza Frisch argumentó que esto ocurrió por un tema de recursos; sin embargo, comentó que en los 24 días que quedan antes de las elecciones continuará con su campaña al interior del Perú.

“Siempre la hemos tenido cuesta arriba porque no tenemos los recursos que tienen otras organizaciones políticas. Somos objeto, lamentablemente, de mucha estigmatización, tergiversación de nuestras propuestas, pero vamos a seguir recorriendo el país , escuchando a la gente”, sostuvo.

Propuesta de educación

Durante la entrevista detalló que, de llegar al Gobierno, buscará que los menores vuelvan a las aulas. Además, criticó que en la actual gestión no se haya previsto este escenario que contriburiá con la “salud mental” de los estudiantes.

“Hemos planteado la necesidad de implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, por supuesto, con todos los cuidados del caso. No puede ser que estemos más preocupados por reabrir los casinos que por hacer que nuestros niños puedan volver a clases. Eso es una emergencia nacional”, expresó.

Por ello, afirmó que junto con su equipo han planteado la estrategia de una inmunización oportuna para docentes a fin de garantizar el retorno a clases de manera segura.

“Desde ahora hay que garantizar un esquema de vacunación para los maestros y maestras. Un monitoreo de salud articulado entre Ministerio de Salud, Educación, Midis, para garantizar alimentación escolar donde corresponda. La consulta entre profes y padres de familia para ver cómo va a ser ese retorno progresivo”, deslizó.

“No queremos copiar ningún modelo”

En cuanto a la reunión que tuvo con el expresidente de Bolivia Evo Morales, la candidata de Juntos por el Perú aseguró que solo trataron el tema del gas, que, según explicó, es de gran importancia para el país.

“ No queremos copiar ningún modelo, ni el boliviano ni ningún otro, ni someternos a la política internacional de ningún país. Tenemos suficiente historia, tradición, creatividad propia para encontrar nuestro propio camino. El proyecto de Juntos por el Perú es 100% peruano”, apuntó Mendoza.

