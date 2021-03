Podemos Perú no es obstruccionista o golpista, afirma candidata

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso en las elecciones 2021 Rogelio Ruiz (Acción Popular - número) y Shadia Valdez (Podemos - número) debaten sus propuestas sobre reactivación económica, seguridad ciudadana y revelan sus compromisos con el país en la sección #YoPrometo.

Pregúntale a tu contendor

Valdez a Ruiz: ¿Qué opina sobre impedir que alcaldes renuncien a su cargo para poder postular a otro cargo? ¿Lo impediría?

Rogelio Ruiz de Acción Popular

Lamentablemente la ley lo dice así. No debemos limitar a la persona porque es justo que si un alcalde ha hecho una buena gestión, debería reelegirse al menos una vez. La población debe evaluar. Creo que las bancadas nos vamos a poner de acuerdo para no quitar la reelección.

Shadia Valdez de Podemos Perú

Creo que no entendió la pregunta. La propuesta es que aquellos alcaldes que han sido electos por un periodo no puedan renunciar para postular a otros cargos como es el caso de George Forsyth que renunció a la alcaldía de La Victoria y de Rogelio Ruiz.

Me extraña que él se pronuncie en contra de lo que dice su partido, pero se entiende porque Yonhy Lescano ha demostrado que no tiene una línea o un plan de gobierno.

Rogelio Ruiz de Acción Popular

Alcalde que ha sido elegido tiene que culminar su mandato. En mi caso, he cumplido mi mandato el 16 de marzo del 2016, pero por la pandemia me lo extendieron.

Ruiz a Valdez: Urresti dice tener el mejor plan de gobierno, ¿qué harán con la inseguridad ciudadana?

Shadia Valdez de Podemos Perú

Tenemos el mejor plan de gobierno tanto así que el partido al que perteneces nos ha copiado varias propuestas. Nuestro candidato Daniel Urresti ha demostrado resultados y, por eso, la población lo quiere.

Tenemos que fortalecer a nuestra PNP, darle todas las herramientas y especializarlos para que puedan combatir la delincuencia en primera línea.

Rogelio Ruiz de Acción Popular

La seguridad ciudadana es el talón de Aquiles. Nosotros tenemos propuestas claras y experiencia. Vamos a modificar la ley de seguridad ciudadana.

Shadia Valdez de Podemos Perú

Podemos Perú no ha sido Gobierno y Daniel Urresti no ha sido presidente, pero cuando lo sea va a demostrar que sí podemos combatir la delincuencia porque está en nuestro plan de gobierno, que no es un resumen.

Daniel Urresti

Shadia Valdez de Podemos Perú

Las elecciones pasadas nos demostraron que las encuestas no sirven para nada y solo sirven para manipular el voto. No nos vamos a dejar llevar por las encuestas porque nuestra principal encuesta está en las calles.

Acción Popular

Rogelio Ruiz de Acción Popular

Acción Popular tiene 64 años de vida partidaria. Tenemos una estructura formada y los que no han hecho caso al Comité Político tendrán que someterse al Comité de Disciplina.

En su partido (Podemos Perú), no sucede eso porque tienen un solo dueño que pone dinero y hace lo que quiere.

#YoPrometo

Shadia Valdez de Podemos Perú

Podemos Perú no vive del pasado, somos el presente y el futuro. Dentro de nuestras principales propuestas está la salud, reactivación económica, educación y seguridad ciudadana.

Nuestro plan es el más ambicioso para reactivar la economía en los primeros 100 días. Cuando exigimos respuestas no somos obstruccionistas o golpistas, sino que defendemos los intereses del pueblo.

Rogelio Ruiz de Acción Popular

Vamos a repotenciar los centros de salud y postas médicas con medicinas, equipos y personal. También solicitaremos que se implemente el curso de educación cívica e instrucción pre militar.

