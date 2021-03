JNE revoca exclusión de la candidatura de Ciro Gálvez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocó la exclusión de la candidatura del aspirante a la presidencia por Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 de cara a las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021.

Revocan La Resolucion n 00608 2021 Jee Lic1jne Emitida Po Resolucion n 0320 2021 Jne 1935613 1 by Jair Martín Zevallos Morón on Scribd

Según esta resolución, Gálvez fue excluido por no consignar en su declaración de hoja de vida tres bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Huancayo , región de Junín.

No obstante, el personero legal titular de la agrupación política, Jim Javier Ito Canchán, apeló esta decisión, argumentó que Ciro Gálvez no era el propietario de los inmuebles en cuestión y dijo que uno de estos fue transferido a terceros. Además, alegó que en el caso del tercer inmueble, la propiedad aún no había sido escrita; por tanto, no podía declararse.

“ La falta de actualización de los datos, que no fueron consignados automáticamente, al momento en que se realizó el registro no debe ser atribuida como omisión de información per se por parte del señor candidato, pues se trata de información de carácter público obrante en las bases de datos estatales que debió ser incorporada”, señala el documento.

El JNE dispuso que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 proceda a la anotación marginal de conformidad con lo establecido en la resolución y continúe con el trámite correspondiente.

