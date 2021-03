Guzmán sobre pedido de Lescano de levantar patentes de vacunas: Es imposible

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, señaló que solicitar las fórmulas de las vacunas para producirlas en el Perú, tal como lo ha pedido su rival de Acción Popular, Yonhy Lescano, “es imposible”.

“Esa es una mentira como las tantas que ha dicho a lo largo de su carrera política con Acción Popular”, señaló Guzmán. Luego, en un video expresó: “Las fórmulas son propiedad intelectual y eso lo sabe todo el mundo. El señor Lescano le está mintiendo nuevamente a los peruanos”.

“Como dice Ed Málaga (candidato al Congreso por el Partido Morado), qué pena que uno tenga que dedicarle tiempo a decir las tonterías que dicen otros candidatos y no nos concentremos en las propuestas, porque cada cosa que dicen es para jalarse de los pelos”, prolongó.

Por su parte, el neurobiólogo Málaga explicó que “el desarrollo de las vacunas ha sido principalmente, salvo un par de excepciones, iniciativa privada. Las farmacéuticas privadas trabajan bajo el concepto de propiedad intelectual. Es decir, estamos hablando de patentes”.

“Ningún candidato puede ofrecer liberar la fórmula de la vacuna porque estamos hablando de intereses ante los cuales somos un país sumamente pequeño geopolíticamente, no tenemos ese peso para demandar que se haga este tipo de iniciativas”, concluyó.

Lescano pide levantar patentes

El último fin de semana, un medio local le preguntó a Yonhy Lescano qué medidas tomaría en el primer día de su Gobierno de ganar las elecciones. El candidato por Acción Popular contestó: “Vacunación. Le he dicho al presidente Sagasti que pida que se levanten las patentes de los laboratorios que están haciendo las vacunas. Que entreguen las fórmulas para que los fabricantes nacionales las elaboren. Entregando las fórmulas los laboratorios nacionales pueden hacer las vacunas”.

Luego, en Cuarto Poder, Lescano señaló que “el pedido está sustentado en normativas de organismos internacionales”. “Ese pedido que he hecho ha sido acordado por la OMS, que ha dicho señor que se levanten las patentes, que se les paguen sus derechos y que en los mismos países les hagan fabricar las vacunas para que la gente no se siga muriendo. No es un capricho o algo que me he imaginado”, añadió.

Lescano contó también que habló con los embajadores de la Comunidad Europea para pedirles que cedan las patentes, pero que le respondieron que era difícil de cumplir. Además, mencionó que le ofrecieron que los mismos laboratorios traigan las vacunas al Perú y las elaboren en el país.

“Eso se puede gestionar, es cuestión de utilizar la normativa internacional. Estas son normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aquí hay laboratorios nacionales que fabrican medicinas, se puede fabricar vacunas ”, señaló.

