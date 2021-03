El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reafirmó, mediante una carta de compromiso, que hasta la fecha no se ha vacunado contra el coronavirus (COVID-19).

Esta afirmación se da ante los rumores de que algunos aspirantes a la presidencia se habrían vacunado de manera irregular al igual que el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

Fue durante una conferencia de prensa en su local partidario de Jesús María que Acuña aseguró que no se vacunó a pesar de ser “el candidato que más viajó”. En ese sentido, ratificó su compromiso de no hacerlo “por respeto y transparencia”.

“Ratifico mi firma que no me vacuné y que me vacunaré después de que todos los peruanos lo hayan hecho. Somos 18 candidatos. No quisiera que piensen mal diciendo que yo me he vacunado, y como me he vacunado posiblemente soy el candidato que más ha viajado en todo el país”, declaró este miércoles 17 de marzo.

César Acuña firmó compromiso para demostrar que no se vacunó contra la COVID-19. A los costados: Juan Sheput y Luis Iberico. Foto: Karla Cruz/URPI-GLR

En esa misma línea, exhortó a los demás candidatos presidenciales a comprometerse a “hacer lo mismo por una cuestión de transparencia y para recuperar la confianza de la población”.

“Este es el motivo de esta reunión. Voy a firmar este acuerdo e invoco a los demás candidatos que también declaren bajo juramento (que no se vacunaron) para que demuestren que son personas transparentes. Hoy más que nunca, el que aspira a ser presidente tiene que demostrar transparencia”, exclamó.

Por otro lado, a pesar de que en la actualidad el empresario figura lejos de los primeros lugares, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), aseguró que pasará a segunda vuelta en los comicios del 11 de abril.

“Voy a pasar a segunda vuelta. Las encuestas están en las calles. Tenemos 25 días para que los peruanos escojan la izquierda extrema, la utraderecha o escojan el centro de César Acuña porque promueve la inversión privada. No necesitamos extremos, necesitamos un candidato que sirva para darle calidad de vida a los peruanos”, acotó.

Finalmente, Acuña instó a los peruanos a seguir usando los medios de prevención y distanciamiento social para prevenir contagios de la COVID-19.

“Debemos continuar de manera responsable con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Es la única forma de proteger a nuestros hijos, familia y sociedad”, agregó.

