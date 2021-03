Arequipa: candidatos de Renovación Popular en la línea de López Aliaga

La lista de candidatos al congreso de Renovación Popular en Arequipa está definida por una posición ultraconservadora con personajes vinculados a la iglesia católica y evangélica en la línea de Rafael López Aliaga.

Una de ellas es la enfermera Neldy Mendoza Flores (49) que también va en la fórmula presidencial como segunda vicepresidenta. Aunque López pidió su renuncia por sus declaraciones controvertidas, una solicitud extemporánea pues el plazo para retirar algún integrante de la plancha venció en febrero pasado.

Mendoza fue una activista de los movimientos provida, contra el aborto, anticonceptivos y contra los homosexuales. El 2017, lideró la marcha Con mis Hijos no te Metas para rechazar el enfoque de género en el currículo. Acusaban a este instrumento de “homosexualizar” a los niños.

A ella le corresponden comentarios que definen un estilo radical. Por ejemplo, las mujeres serían responsables de la violencia en su contra. “Muchos de los indicadores sociales que nos hablan hasta de la muerte de la mujer, tienen una historia detrás, donde probablemente (las mujeres) no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas y quizás hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona”, dijo. También calificó de “abuelas terroristas”, a las madres que inculcan a sus hijas priorizar los logros profesionales por encima de la maternidad.

Cabeza de lista

Quien encabeza la lista en Arequipa es el pastor cristiano y licenciado en Administración Esdras Ricardo Medina Minaya (53). Fue regidor provincial 2014-2018, donde asumió un rol fiscalizador. Desde 1993, tuvo otras cinco postulaciones por diferentes tiendas políticas sin éxito. Su último intento, fue el 2018 a la alcaldía de Arequipa por Siempre Unidos.

También ha sido activista visible contra la orientación homosexual. Siendo concejal, señaló que los desastres del Niño Costero del 2017 eran un de castigo divino, luego que el Estado implementó el enfoque de género en el currículo escolar. En su hoja de vida no consigna sentencias firmes. En el 2018, fue denunciado por agresión psicológica (verbal) contra sus hijas la cual fue archivada, pues la denunciante no se presentó a declarar ante la Fiscalía.

Medina es empresario educativo y el 2019, denunció ante la Fiscalía una serie de cobros irregulares en la Ugel Norte.

Dióxido de cloro

Con el número 4 postula la cirujana dentista y magíster en Estomatología, Thais Villagra Valdivia (33). Se declara ser integrante de la Asociación de Consumidores de Dióxido de Cloro, sustancia utilizada para combatir la COVID-19 no obstante a las contraindicaciones.

Villagra sostiene que no debería descalificarse al dióxido de cloro sin un estudio científico. Añade que no se vacunará con ninguna de las fórmulas disponibles contra la COVID-19, pues desconfía de su seguridad. Aclara que no es antivacunas y que se ha inmunizado contra otras enfermedades. La candidata no registra sentencias o alguna deuda coactiva.

Completan la lista

La plancha de Renovación Popular se complementa con Giuliano Montalvo Miranda (26), bachiller en Ingeniería Mecatrónica. También es activista contra el aborto. Otro candidato es el médico cirujano Luis Alberto Bernal Todco (50), quien el 2018 postuló como regidor provincial en la lista de Ricardo Medina. También aparece la empresaria educativa Gaby Rodríguez y Rodríguez (62). Ninguno de los mencionados tiene sentencia judicial o deuda coactiva ante la Sunat.