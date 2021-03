Yonhy Lescano: “No presento propuestas en base a mandatarios extranjeros”

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que las propuesta en su plan de gobierno no están sustentadas en políticas aplicadas en el extranjero, sino que se basan en las necesidades del Perú.

“ No presento las propuestas en base a personas o mandatarios extranjeros. Tengo que presentar mi plan de gobierno en base a los problemas del Perú”, declaró este martes 16 de marzo en RPP.

Esto a raíz de sus declaraciones en una entrevista en un medio local donde resaltó los logros del presidente de Bolivia, Evo Morales, que de acuerdo a Lescano, usó bien su gestión para estatizar proyectos metalúrgicos.

“No puedo estar diciendo Evo Morales, José Mujica (expresidente de Uruguay) ellos hacen esto y yo haré”, añadió Lescano, quien, por el momento, lidera la intención de voto con un 13,9%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En esa misma línea, Lescano aclaró que cuando habló del sistema de gobierno de Bolivia, resaltó su crecimiento económico en los últimos años, ya que es “algo objetivo que no se puede desconocer”.

Asimismo, consideró que durante la gestión de Evo Morales fue cuando recién en el país altiplánico se empezó a corregir los contratos hechos con empresas transnacionales, ya que en un comienzo “no eran equitativos”.

Sin embargo, deslindó sobre los ataques a los medios de comunicación atribuidos al mandatario boliviano y la persistente acción de reelegirse como jefe de Estado.

“Nosotros no tenemos esas situaciones políticas en el partido. El expresidente Fernando Belaunde devolvió los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Eso no está en la historia de Acción Popular, no nos vamos a reelegir, porque no está en nuestros planes políticos”, acotó.

De acuerdo con las últimas encuestas realizadas por el IEP, Yonhy Lescano es el que tiene mayores probabilidades de crecer de cara a los comicios del 11 de abril.

El 36% del electorado afirmó que eventualmente podría votar por Lescano, quien también se encuentra en la primera posición de la intención de voto con 13,9%.

