Tribunal de Honor pide a candidatos a evitar ataques personales e insultos

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) efectuó un llamado a los candidatos presidenciales para que eviten los ataques personales, insultos y burlas entre ellos durante sus campañas para las Elecciones Generales 2021.

Por medio de un comunicado, los cinco integrantes de este tribunal informaron que se verificó la existencia de declaraciones de algunos postulantes que contienen lenguaje inapropiado, en las que se utilizan calificativos denigrantes dirigidos a otros candidatos.

Por ello, recordaron el compromiso N°1 del PEE, el cual consiste en respetar a sus competidores, descartando cualquier tipo de violencia, agresión insultos y ataques personales. Asimismo, se debe garantizar un clima transparente y pacífico en torno al proceso electoral.

“El Tribunal de Honor exhorta a todas las organización políticas, así como a sus candidatos, a realizar un uso adecuado del lenguaje, evitar cualquier declaración que contenga ataques personales, insultos o burlas; y , procurar una participación respetuosa que permita el desarrollo de un procesos electoral pacífico”, se señala en el pronunciamiento.

Son en total 17 partidos políticos los que firmaron el PEE y los que velan por su cumplimiento son los miembros del Tribunal de Honor, presidido por la magistrada y exintegrante del Tribunal Constitucional (TC) Delia Revoredo.

Pese a que algunas agrupaciones políticas no firmaron el PEE, eso no los exime de no cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo . El tribunal puede pedirles también que respeten las normas y, en caso contrario, pueden ser multados.

“Eso ya ocurrió anteriormente con Solidaridad Nacional, en las elecciones extraordinarias del 2020, tampoco firmaron el pacto, pero igual el JNE impuso multa por un video en el que terruqueaban a otros candidatos”, precisó para La República el especialista en temas electorales, José Tello.

Tribunal pidió a candidatos brindar información veraz

El último 24 de febrero, el tribunal hizo su exhortación número tres, en el que pidió a los candidatos que participan en las Elecciones Generales 2021 que brindaran información veraz a la población.

“Un proceso electoral ético y democrático se caracteriza por garantizar y fortalecer la transparencia y veracidad de la información que se brinda a la población, evitando cualquier acto o campaña de desinformación sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria como el actual”, indicaron los miembros del tribunal.

