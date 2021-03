Rafael López Aliaga dice financiar a sus candidatos, pero luego se retracta

En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga sorprendió con unas declaraciones sobre la forma en que financiaría la campaña de otros candidatos de su partido, Renovación Popular.

’'Yo tengo unos topes (para aportar en mi campaña), yo no puedo poner más de 200 UIT, -unos 200 mil dólares-, pero sí puedo yo mismo donarle a algunos candidatos. Es lo que estoy haciendo con los topes que hay, y son muy rigurosos’', explicó a Bayly.

Y añadió: ’'Pero si tengo gente que me dona paneles -dono 50 mil dólares en paneles (me dicen)-, yo le digo: Ponlos pues tú como donación al partido (y lo registramos) en un reporte que tenemos que hacer dentro de poco’'.

Efectivamente, según la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, el 19 de marzo culmina el plazo para que las organizaciones políticas y las candidatos rindan obligatoriamente cuentas de los gastos de sus campañas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

López Aliaga se dio cuenta de que sus palabras podrían sugerir que financia a candidatos de Renovación Popular mediante otros donantes al partido, por lo que luego trató de precisar lo que dijo.

’' Mucho no he donado, no es que esté aferrándome. Pero te voy a decir... Mira, voy a retirar lo dicho porque me pueden sacar de carrera . Por haber dicho eso me han querido excluir de la carrera electoral. Para fines prácticos, no he donado nada a nadie, ¿ya? Porque este jurado... es peligroso. Me han tratado de sacar hace poquito por este motivo, prefiero decir no he donado nada a nadie. Después hablamos’'.

De acuerdo con las normas vigentes, una persona puede aportar a un partido hasta 528 mil soles. Y el aporte para las campañas de los candidatos al Congreso es de 220 mil soles. Y en cuanto a los aportes privados en efectivo que superen el 25% de una UIT -1.100 soles-, se efectuarán mediante el sistema bancario.

Según los fiscales del Equipo Especial que investigan presuntos financiamientos ilícitos durante las campañas del 2011 y 2016, los candidatos recibían donaciones de empresas y particulares clandestinamente, sin declaraciones ante la ONPE. Luego el dinero lo distribuían a varias personas mediante la modalidad del ’'pitufeo’' y aportaban falsamente como suyas diferentes cantidades de dinero. En otros casos, financiaban avisos publicitarios en los medios, encuestas o paneles.

Por su parte, candidatos como George Forsyth hicieron notar sus suspicacias por las declaraciones de López Aliaga.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que debe esperarse que el partido de López Aliaga, él y sus candidatos rindan cuentas ante la ONPE para verificar el origen del financiamiento de sus campañas.

’'En el caso de las declaraciones de López Aliaga la duda es que no señala cuánto ha donado, no señala a quiénes, ni cuándo ocurrió. ¿Cómo vamos a saber esto? El 19 de marzo lo vamos a saber porque todos los candidatos al Congreso tienen que dar un informe de ingresos y egresos de sus campaña . Cuando tengamos esa información vamos a saber qué candidatos de Renovación Popular registran dentro de sus ingresos aportes hechos por la persona natural del candidato López Aliaga’', indicó Lanegra.

’'El 19 de marzo vamos a saber lo que ha ocurrido, cuánto ha sido depositado por él (López Aliaga). Y si no aparece ningún ingreso de esa persona, se tendría que preguntar qué pasó, dónde está el registrado o si se entregó en efectivo sin registrarlo. Ahí si habría sanciones porque sería un aporte no registrado. Hay que recordar que la ONPE tiene acceso a las cuentas y podría actuar de oficio en la información si es que hay indicios de irregularidad’', apuntó el secretario general de Transparencia.

El politólogo Gerardo Távara destacó que el propio López Aliaga ha despertado sospechas sobre el financiamiento de los candidatos de Renovación Popular.

’'Si López Aliaga aporta de manera natural a sus candidatos, bancarizadamente, y está registrado en el reporte financiero que se entrega a la ONPE, entonces eso es regular. Pero su actitud de retractarse genera la duda y él mismo la deja sembrada. Si es que fueran una suerte de dádivas sería irregular , definitivamente. Ya corresponderá a los organismos electorales evaluarlo, en principio con los informes que han de presentar ante la ONPE el 19 de marzo’', indicó Távara.

Frepap rechaza que respalde al aspirante presidencial RLA

Mediante un mensaje por su cuenta de Twitter, Rafael López Aliaga agradeció un supuesto comunicado del partido Frepap, en el que se solidarizaban con él por supuestos ataques de los medios de comunicación. ’'Muchas gracias, hermanos del Frepap’', escribió el aspirante de Renovación Popular.

Sin embargo, un vocero de la bancada del Frepap dijo a este diario que el partido ’'no apoyará a ningún candidato presidencial ni en la primera ni en la segunda vuelta’'.

’'Rechazamos la campaña sucia por redes sociales que no respeta el Pacto Ético’', señaló el vocero en alusión al falso comunicado de adhesión a López Aliaga. ’'Difundiremos una ‘aclaración’ al respecto’', indicó.

