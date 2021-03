Juan de la Puente: “Lescano crece a costa de Mendoza y Forsyth”

Su propuesta de cambio ha favorecido al candidato de Acción Popular. Si tendencia de intención de voto continúa, el próximo Congreso sería fragmentado frente a un Ejecutivo débil.

¿A qué se debe el repunte de Yonhy Lescano?

Hay muchas razones. La principal de ellas es que se ha hundido el centro político . Esa es una oportunidad para que emerjan candidaturas de los costados. Las que proponen cuestionamientos más radicales, y una de esas es la de Lescano considerando también el discurso que tiene el excongresista de Acción Popular.

¿Quién podría ir a segunda vuelta junto con Lescano?

Hay dos opciones, un candidato centrista y alguien que no lo sea. Me inclino más por este último. El hundimiento del centro implica que quien acompañe a Lescano también sea una persona con propuestas más radicales a esta gran depresión que tiene el Perú.

¿Alguien de la extrema izquierda o derecha?

Alguien de la izquierda o de la derecha. No en términos de extremos. Con que no haya un candidato de centro, queda vacante la posibilidad a que sea López Aliaga, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, todos ellos por el lado de la derecha, y en ese sentido, tampoco descartaría a Verónika Mendoza. No hay una certeza de cómo se moverán estos 5 o 7 millones de peruanos que yo llamo desde mi punto de vista una resistencia democrática frente a la poca confianza que se tiene ante las ofertas políticas.

¿Lescano le ha quitado preferencias a Mendoza?

Creo que ha impedido que crezca la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Tanto ella, como Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, tienen una votación congelada. No han acumulado votos. Ambas se mantienen como estaban, más o menos, hace tres meses, y Lescano irrumpe con su propuesta de cambio, crece a costa de Verónika Mendoza, y en alguna medida, también de George Forsyth. Habría que mirar las razones. Mendoza ha sido objeto de una campaña incluso por TV, que la señala como la principal adversaria del modelo económico.

Así las tendencias ¿habría un Congreso muy fragmentado, sin mayoría absoluta?

Si la tendencia se mantiene podría ser que quien lidere la primera vuelta no tenga más del 25% de votos y quien le acompañe no más del 20%. Eso implicaría candidatos con una baja adhesión de origen, y esto también significaría una presidencia con una menor legitimidad, enfrentado a un Congreso que, tengo la percepción, va a tener entre ocho a diez bancadas. Con el volumen de arrastre de los candidatos presidenciales podría ser que ninguno de ellos vaya a tener más de 40 escaños . Por tanto, yo acompañaría el término fragmentado con debilidad del otro poder del Estado.

¿Qué no debería hacer Yonhy Lescano para mantenerse en el primer lugar?

Una de las polarizaciones de esta campaña electoral es de derechos y libertades frente al conservador López Aliaga, y aquí, Lescano está en silencio. Entiendo que él tiene un relato en cuanto a la vacancia de Vizcarra, pero también tiene un conjunto de propuestas conservadoras a las cuales no se ha referido. Él, inteligentemente, está obviando aspectos que le podrían serle adversos y más se está afirmando en aspectos políticos y económicos en favor del cambio.

