Frepap rechaza supuesto apoyo a candidatura de Rafael López Aliaga

El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) negó haber manifestado su apoyo al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, de cara a las Elecciones Generales 2021.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el partido fundado por Ezequiel Ataucusi no emitió ningún tipo de pronunciamiento a favor de López Aliaga a pesar de que este compartió en sus redes sociales un supuesto comunicado .

“Ante los constantes ataques y calumnias vertidos desde algunos sectores de la política y medios de comunicación contra el candidato Rafael López Aliaga, manifestamos nuestra solidaridad. La dignidad y la vida son derechos de la persona humana”, se lee en el supuesto mensaje.

Ante esto, el candidato, que figura en segundo lugar con 9.5% en la última encuesta realizada por La República, respondió: “¡Muchas gracias, hermanos del Frepap!”.

Frepap rechaza alianza con candidatos a la presidencia

Al respecto, Manuel Navarro, actual jefe de prensa del Frepap, negó que la agrupación haya emitido algún tipo de comunicado en favor de López Aliaga. Precisó que trabajarán en un comunicado que se publicará posteriormente.

“ Es totalmente falso (….) todavía no hay un comunicado oficial del partido porque demora, tiene que aprobarse en un comité electoral. Por eso no lo sacamos, pero esa afirmación es falsa”, dijo a La República. Esta posición ha sido confirmada por la prensa de la congresista María Teresa Céspedes y otras fuentes de la agrupación política.

Asimismo, Bildo Aguilar Huaringa, militante del Frepap y candidato al Congreso con el número 4 por Lima, aseguró que su agrupación “no realizará ninguna alianza o acuerdo con ningún candidato a la presidencia” con miras a los comicios del 11 de abril, así como tampoco en una eventual segunda vuelta.

“La democracia se ejerce respetando y no utilizando maliciosamente afirmaciones inexistentes en las redes sociales, respecto de diferentes acuerdos no realizados con determinados candidatos presidenciales. Por ello, ante tales informaciones, señalamos que el Frepap no apoyará ni realizará alianza con ningún candidato presidencial ni organización política que participe en las elecciones”, informó a través de una nota de prensa.

Agregó que el Frepap se mantendrá independiente respecto de otros grupos políticos que sí participan con un candidato a Palacio de Gobierno. Finalmente, Aguilar recalcó que el Frepap es en este momento solo “una opción democrática con candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino”.

Renovación Popular no firmó Pacto Ético

A pesar de que diversos grupos políticos que participan en los comicios se comprometieron a evitar las fake news, también llamadas noticias falsas, en el caso de Renovación Popular eso no fue posible ya que no suscribieron el Pacto Ético Electoral (PEE).

Al ser consultado en Cuarto Poder por la negación de esta suscripción, Rafael López Aliaga sostuvo que Renovación Popular no suscribió el Pacto Ético porque “se escribió bajo el lenguaje inclusivo”.

“He leído la terminología del documento y tiene todo el lenguaje inclusivo que yo no comparto, como ‘ellos, ellas, elles’. A cada rato repiten esos términos”, comentó a fines de enero de este año.

Otros de los partidos que no firmaron el PEE promovido por el Jurado Nacional de Elecciones fueron: Perú Libre, Unión por el Perú (UPP) y el Partido Aprista Peruano (APRA), que quedó fuera de carrera.

