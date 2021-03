Daniel Urresti: El JNE no hace nada con candidatos que afirman donar dinero

El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, criticó la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pues contó que mientras duró la cuarentena decretada por el gobierno decidió no salir de su casa a diferencia de otros candidatos que salieron, pero al final no se les sancionó.

Seguidamente, contó que tuvo un sueño en el que tenía dinero para donar a sus candidatos con el fin de que realicen sus actividades proselitista, pero luego recordó que eso está prohibido por el JNE.

“Anoche, por ejemplo, soñé que tenía tanta plata. Que a cada uno de mis candidatos al Congreso les iba a dar dinero para que hagan su campaña y de ahí me acordé que eso está prohibido por el Jurado Nacional de Elecciones y que me podían sacar de carrera. Después volví a reflexionar y dije, pero si el Jurado Nacional de Elecciones no hace nada . Un candidato puede matar gente y no lo sacan de carrera”, declaró a la prensa.

En ese sentido, Urresti, quien visitó el Mercado de Frutas en La Victoria, consideró que las autoridades del JNE “han cometido una serie de irregularidades”, pues, según dijo, también lograron que el expresidente Martín Vizcarra siga en carrera “cambiando firmas de casos anteriores en que lo habían sacado”.

“Acá tú puedes anunciar públicamente que estás dando dinero a tus candidatos y no pasa nada. El Jurado Nacional no actúa de oficio. Entonces yo dije, bueno si el Jurado Nacional no hace nada voy a repartir unos 50 mil o 100 mil dólares a cada uno de mis candidatos y en eso me desperté y recordé que al Jurado Nacional de Elecciones no le importa, es como si no estuviese , pero no tengo plata para repartir, así que mi sueño se quedó en eso”, manifestó.

Si bien Urresti Elera no quiso dar los nombres de los candidatos que, en su apreciación, no cumplieron las disposiciones del JNE, explicó que son todos aquellos que no han usado mascarilla “porque parecen estar iluminados y protegidos por alguna organización”.

“No quiero decir que me refiero a un señor con chapa de chancho, o a un exfutbolista que deja que se le trepen las chicas. Como es bonito, aprovecha el único lado positivo que tiene”, finalizó.

