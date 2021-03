Mendoza sobre Lescano: “No hay un compromiso verdadero en sus palabras”

La aspirante al sillón presidencial por Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, aseveró que Yonhy Lescano (Acción Popular) no tiene un compromiso verdadero sobre lo que dice.

“Preguntémosle si está a favor de la nacionalización del gas, me temo que no. Preguntémosle si de verdad está a favor de una nueva Constitución, si lo estuviera hubiera pedido a su actual bancada que presente un proyecto de ley para que este 11 de abril tuviéramos un referéndum constituyente, pero no lo hace porque no hay un compromiso verdadero en sus palabras ”, dijo en diálogo con Latina.

Sobre el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostuvo que maneja un doble discurso y es un peligro para la mayoría de los peruanos.

“Nos quiere hacer retroceder al siglo pasado en los derechos de las mujeres , para nuestro medio ambiente y patrimonio cultural quiere desaparecer el Ministerio de Vivienda y de Cultura. Dice que va a combatir firmemente los monopolios cuando él es dueño de un monopolio, el tren a Machu Picchu concretamente, porque ha lucrado y abusado de los ciudadanos en Cusco”, indicó.

Por otro lado, señaló que planea restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a que ha catalogado de “dictadura” la gestión de Nicolás Maduro.

“Lo que tendríamos que hacer si es que el pueblo peruano nos da su confianza es restablecer relaciones diplomáticas con todos los países para poder buscar mercados. Veremos en todo caso si nos conviene o no”, manifestó.

En esa misma línea, se refirió a la reunión que sostuvo con el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien en 2019 renunció mientras su país protestaba por denuncias de fraude.

“No pretendemos copiar ningún modelo, ni someternos a la política internacional de ningún país. Lo que estamos haciendo es un intercambio de experiencias sobre un tema muy concreto donde claramente Bolivia ha tenido éxito, donde nosotros bien haríamos en utilizar nuestro gas para el beneficio de las familias y desarrollo nacional”, explicó.

