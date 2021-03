López Aliaga confesó que dona dinero a sus candidatos para financiar campaña

Rafael López Aliaga confesó que realiza donaciones a los candidatos de su partido, Renovación Popular, a fin de que estos costeen la campaña. Ello, debido a los límites impuestos por la ley electoral que rige el proceso en curso.

“Tengo unos topes. No puedo poner más que 200 UIT, pero s í puedo yo mismo donarle a algunos candidatos . Entonces, es lo que estoy haciendo con los topes que hay, que son muy rigurosos”, dijo en diálogo con Willax TV.

Agregó que también existen otros adeptos a su candidatura a la presidencia que le han otorgado dinero destinado a propaganda electoral, mismos que figuran en su balance como donaciones.

“Sí tengo bastante gente que me dona paneles. Por ejemplo, donan 50.000 dólares en paneles. Les digo: ponlos tú como donación al partido. Ese es el reporte que tenemos que hace dentro de poco”, comentó.

Sin embargo, luego de pensar lo referido, López Aliaga decidió retroceder y se contradijo al asegurar que no ha regalado fondos a sus candidatos, ya que estas afirmaciones podrían costarle la postulación.

“Voy a retirar lo dicho porque me pueden sacar de la carrera por haber dicho eso. Para fines prácticos, no he donado nada a nadie. Es peligroso lo que te digo. Me han tratado de sacar hace poquito por este tipo de declaraciones. Prefiero decir que no, no he donado nada a nadie”, refirió.

“Yo voto en blanco muchas veces”

Al ser consultado si en algún momento respaldo la candidatura de Keiko Fujimori y Fuerza Popular o si había aportado a sus campañas, López Aliaga descartó el hecho.

En esa misma línea, aseguró que ni siquiera emitió un sufragio para favorecer a la lideresa fujimorista porque, afirmó, vota en blanco u opta por no acudir a las urnas.

“Yo voto en blanco muchas veces, no me interesa. En el Perú tiene ese problema, siempre tienes que votar entre lo malo y lo peor. Prefiero ni votar. Me voy a la playa , aprovecho el día”, enfatizó.

