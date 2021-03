La pandemia, la pospandemia y lo que prometen los candidatos presidenciales

La pandemia del Covid-19 reveló el olvido en el que se encontraba el sector Salud en el Perú. A solo pocos días del registro del primer caso, los hospitales colapsaron y se advirtió sobre la falta de recursos en el primer nivel. Con miles de infectados y cientos de fallecidos, el país logró impulsar algunas medidas como el aumento de camas de cuidados intensivos y la dotación de más oxígeno, elemento vital para combatir el nuevo coronavirus, pero no fue suficiente.

La segunda ola, iniciada a fines del 2020, demostró una vez más que la salud es un bien escaso y aún faltan muchos esfuerzos para lograr que todos los peruanos puedan acceder a ella, ahora y después de la pandemia.

Es por este motivo que La República consultó a 13 candidatos sobre las propuestas que cumplirían de alcanzar el sillón presidencial. Las preguntas giraron en torno a tres temas: la unificación del sistema de salud, el respaldo al Plan Nacional de Prevención y Vacunación frente al Covid-19 y si mantendrán o aumentarán el porcentaje del producto bruno interno (PBI) destinado al sector.

Respecto al primer punto, como se recuerda, en su último mensaje a la nación de 28 de julio, el expresidente Martín Vizcarra anunció que, en los próximos años, una meta para el sector era la unificación entre los dos sistemas públicos que actualmente coexisten: Seguro Social (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (Minsa). A ellos se suman las sanidades de las Fuerzas Armadas y la PNP y las clínicas privadas. Un problema es las diferencias en el financiamiento. De los consultados, solo tres no están de acuerdo con esta medida; sin embargo, para los otros beneficiará de gran manera a la mayoría de los peruanos.

En tanto, sobre el segundo punto: el plan nacional de prevención y vacunación del gobierno de Sagasti fue recientemente modificado para incluir en la primera línea a los adultos mayores de 60 años, pues otros países ya lo venían haciendo y era recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una segunda fase se incluye a las comunidades nativas, pacientes con comorbilidades y privados de la libertad; así como los trabajadores que los resguardan y asisten. Finalmente, serán inoculados los peruanos de entre 18 y 59 años. Para ello, se tienen convenios para la llegada de 48 millones de dosis y se vienen gestionando más. No obstante, algunos candidatos aseguraron que el proceso de adquisición está muy lento y necesitarán el apoyo privado porque su meta es vacunar a toda la población antes de que acabe el 2021.

Finalmente, el PBI destinado al sector Salud ha aumentado en los últimos años en solo pocos números. Actualmente alcanza el 3,6%, por lo que la mayoría de candidatos coincidió en que este debe aumentarse al 6%. Con este resumen previo, veamos sus propuestas.

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos. Pero al cierre ellos no respondieron:

Keiko Fujimori de Fuerza Popular

Hernando de Soto de Avanza País

Daniel Urresti de Podemos Perú

Daniel Salaverry de Somos Perú

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

Necesitamos integrar nuestro sistema de salud en un sistema único y descentralizado, que asegure prestaciones universales para todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación. Además, vamos a promover la digitalización de todos los procesos para que las historias clínicas de los pacientes puedan ser accesibles en cualquiera de estos estamentos, para poder monitorear adecuadamente la situación de los pacientes. Pero le pondremos especial énfasis al primer nivel de atención, al fortalecimiento de postas médicas, centros de salud; así como a la constitución de equipos de salud comunitaria que puedan ir directamente a los barrios y a las viviendas de los ciudadanos y las ciudadanas.

“El Estado debe garantizar derechos para todos los ciudadanos por igual porque la actual Constitución Política considera la salud como negocio, como un servicio que el sector privado tiene que proveer, entonces, tiene una buena educación y una buena salud el que tiene plata”.

(Declaraciones brindadas el 12 de febrero del 2021 para radio Cutivalú, Piura).

Totalmente. Garantizamos que la vacunación será universal y gratuita, y que se dé de manera ordenada, planificada sobre la base de criterios epidemiológicos y de salud, vacunando primero a los más vulnerables, a los que están en primera línea, y no a los que más plata tienen, como unos han venido planteando en los últimos días. Es fundamental reivindicar la salud como un derecho.

Tanto en salud como en educación, nuestro objetivo es culminar nuestro mandato con un presupuesto del 6% del PBI nacional para cada uno de estos sectores.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

Eso tiene que verse con mucho cuidado para saber cómo están los sistemas. Por ejemplo, los que aportan a EsSalud pueden exigir un mejor servicio. Habría que fortalecer cada uno de estos sistemas. Cuando se unifica todo en crisis, se va a seguir en esa situación y puede volverse inmanejable. Mejor fortalezcamos cada segmento y comencemos a superar primero sus falencias, superar sus problemas para pensar en una unificación del sistema de salud.

Claro que sí. Hay que hacerlo y hacerlo rápido. No solo respaldar el plan, sino ejecutarlo rápidamente.

“Sí autorizaría la compra de vacunas por el sector privado porque los parámetros debe ponerlos el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Por lo menos, en esta emergencia, ellos deben ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo razonable”.

(Declaraciones brindadas el 2 de marzo del 2021 para RPP).

“Se ha querido parar el procedimiento de vacunas, se ha querido meter dudas a los peruanos”.

(Declaraciones brindadas el 9 de marzo del 2021 para el diario El Comercio).

Sí, creo que el presupuesto debe ser el 6% al igual que en Educación. Si se sube periódicamente, puede ayudarnos a superar las falencias que tenemos.

“Sí hay dinero y, si es que falta, se debe ver de dónde sacar para tocar los temas de salud, educación, agricultura y tecnología, ya que nosotros vamos a enfocarnos a través de la recaudación de impuestos que tiene el país”.

(Declaraciones adicionales del 22 de febrero del 2021 para radio Exitosa).

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

Se debe integrar absolutamente. Ha habido una fragmentación que nos ha hecho mucho daño, pues genera muchas deficiencias y corrupción. (Debemos tener) una ventanilla única, en donde cualquier ciudadano que vaya a ser atendido reciba la misma calidad de servicio. Esta integración tiene que hacerse de forma progresiva. Primero las bases de datos; después, los protocolos de atención que existen. Luego, homogenizar el tratamiento a los funcionarios: el régimen laboral.

Lo estamos respaldando porque sentimos que el gobierno de transición está haciendo el máximo esfuerzo en una situación tan complicada. Cuando yo digo que vamos a hacer algunos ajustes, no es porque el actual gobierno tenga la culpa. Nosotros hemos propuesto convocar a todos los estudiantes de los dos últimos ciclos de las facultades afines para que complementen el trabajo de los enfermeros y enfermeras. Vamos a crear una comisión de científicos para que asesoren al presidente y no haya estos golpistas y gente que quieren desestabilizar diciendo tonterías y yendo en contra de la ciencia. (Creo que es posible) vacunar a todos al 31 de diciembre y hemos definido un plan nacional para poder hacerlo.

Necesitamos tener, más o menos, un nivel de 6%. Es muy difícil. El país recauda 13 puntos del PBI. Si pusiéramos 6% en Educación y 6% en Salud, tendríamos 12 y solo nos quedaría 1 para todos los demás sectores, lo cual es difícil. Lo que vamos a hacer es un proceso de integración. Vamos a reestructurar todo el presupuesto nacional y revisar el presupuesto sectorial. Pensamos reducir el presupuesto del Congreso para destinarlo a otros sectores.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

Es un tema que está planteado en nuestro plan de gobierno del 2016, el tema es cómo hacerlo. Estamos claros en que no puede ocurrir lo que pasa actualmente. Por ejemplo, una señora que va a atenderse al hospital de EsSalud y necesita sangre de tipo RH+ (que no tiene ese hospital, pero sí lo tiene el hospital del Minsa a uno o dos kilómetros) para una operación de urgencia, pero no se le puede pedir al Minsa porque son dos sistemas separados. Hay que encontrar la manera de unificar el sistema, no de desaparecerlo. Solo hay un propósito: que ningún peruano o peruana que necesita atención de salud vaya a uno de estos hospitales, que son sostenidos con fondos públicos, y les digan que no los pueden atender.

Completamente. El Estado tiene que hacer más esfuerzos para garantizar vacunación universal y gratuita. Ya están los lobbies farmacéuticos y de los grandes intereses privados, que la vacuna también se convierta en una mercancía, que solo la pueda comprar quien tiene más dinero. Los grupos antivacuna están metiendo miedo en la población. Reformaremos las leyes que sean necesarias para que nuestros investigadores peruanos puedan producir sus propias vacunas. Los gobiernos fallan al no pensar en el desarrollo de nuestras capacidades y nuestra producción nacional.

Debería estar en el 4%, pero no lo está y resulta altamente letal. Es importante que pensemos en más presupuesto para salud. Pero no solo es incrementar el presupuesto, sino resolver los problemas de corrupción. La lógica no puede ser “incrementen el presupuesto para robar más” ni tampoco más presupuesto que no se gasta.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

Un solo sistema porque hay un solo objetivo: dar salud de calidad a todos los peruanos. No puede haber cuatro esfuerzos, porque el objetivo es único, atender a los peruanos.

Sí. En crisis se hace lo urgente, y ahora el presidente que jure el 28 de julio debe seguir atendiendo la pandemia, y eso implica tener y aplicar las vacunas. Nosotros vamos a hacer todo para que al 31 de diciembre estén vacunados los 33 millones de peruanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Todo el aparato del Estado, la infraestructura, la inversión serán para que se apliquen las vacunas.

“Apoyaremos la ley para que se permita la importación de vacunas contra el Covid-19 por empresas privadas bajo el mecanismo de ‘vacunas por impuestos’, entregándose la mayor parte de cada lote al Minsa y reservándose únicamente lo necesario para vacunar gratuitamente a sus empleados y familiares”.

(Declaraciones del 1° de marzo del 2021 en un comunicado de prensa).

Hoy que nos hemos dado cuenta de que el primer nivel de salud está abandonado en el Perú, en nuestro gobierno vamos a invertir lo más que podamos en ese primer nivel de salud. No es posible que tengamos centros de salud y postas médicas abandonadas. Por eso vamos a impulsar un programa de mejoramiento del primer nivel de salud, cueste lo que cueste. De aquí a cinco años vamos a dejar el primer nivel de salud preparado por si aparece una nueva pandemia. ¿Por qué no hay oxígeno o camas UCI? Porque todos van a los grandes hospitales y no tenemos centros de salud o postas médicas que atiendan a las personas. Esa será mi prioridad.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

Yo soy más amigo de crear una red de hospitales solidarios en todos los distritos de Perú. El gran problema peruano es que las postas médicas están cerradas y no están equipados, el tercer nivel de salud no existe, o es muy poco y lo están cerrando. Entonces, más que unificar yo buscaría optimizar. Crear la red de hospitales solidarios a nivel nacional, y crear la red de postas médicas a nivel nacional. Más que crear un cambalache, hay que fortalecer a cada institución.

(Sobre Sagasti), dime qué plan tiene ese señor. Ha traído un millón de vacunas y somos 33 millones de peruanos. Acá hay que tomar un avión como privado y comprar Sputnik V, la vacuna rusa, la Pfizer o la Sinopharm, por último. En estos momentos me están llegando cotizaciones, como he hablado del tema, pero yo no puedo actuar porque el Estado peruano tiene la exclusividad de compra y venta de vacuna. Yo tengo una propuesta, que las AFP de manera organizada traigan vacunas para todos sus afiliados y para las esposas y para los hijos de ellos. Es que hay que salir de inmediato desde el 28 de julio. El plan ahora es forzar al gobierno y decirle: “Traemos vacunas con AFP y con compañía de seguros, traemos vacunas nosotros y punto, así de claro”. Sería en vano que te dijera que yo voy a vacunar el 28 de julio.

El presupuesto del país es de 180.000 millones de soles. En una reestructuración de los ministerios, bajando de 19 a 9, nos van a sobrar más o menos 80.000 millones de soles, eso tiene que ir a los cuatro ejes que te dicho, a Hambre Cero (contando con los voluntarios jóvenes peruanos), educación, tablets. Ahí tiene que ir la plata.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

Es lamentable que cuando un ciudadano del pueblo está en la ambulancia y pasa por el Hospital de la Policía no pueda entrar. Hay que unificar el sistema. Planteamos el sistema universal, gratuito y de calidad. Tenemos Minsa, EsSalud, el policial, el militar, las clínicas (creando un sistema clasista y con privilegios). Planteamos un sistema horizontal para todos los peruanos.

Se debe respaldar el Plan Nacional de Prevención y Vacunación frente al Covid-19, y debe complementarse para mejorarlo. El Gobierno debería asumir con más responsabilidad este tema para asignarle mayor presupuesto al sector, cuando la gente está asfixiándose.

“Hay médicos y enfermeras con bastante experiencia en el sector Salud que no han sido convocadas” Contemplo la posibilidad de pedir ayuda internacional porque se trata de velar por el bien máximo, que es el de la salud”.

(Declaraciones adicionales brindadas el 23 de febrero para Andina Noticias).

En salud, educación y agricultura, el presupuesto no debe ser menor del 10%. Haremos hospitales especializados en cada región: cuatro como mínimo: clínica quirúrgica, materno infantil, neoplásica y de medicina tropical. También planteamos la creación del Hospital Bucal del Perú. Debe haber un tarifario único para clínicas privadas y cada región debe tener su universidad de medicina y brindar servicios de tomografías y mamografías. Además, planteamos la ley de salud que impida la concentración y el monopolio. No es posible que ocho empresas controlen la salud pública, el Estado ha favorecido a los monopolios.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

Sí. Nosotros proponemos que debe haber un solo sistema de salud, que debe estar dirigido por el Ministerio de Salud. Pero debemos tener dos viceministerios, uno para cuidar a los sanos para que no se enfermen, es decir, la prevención; y otro para los enfermos. Necesitamos que la gente no se enferme, porque para producir hay que estar sano. Ese es nuestro objetivo: priorizar lo que no se ha hecho en muchos años, la prevención. Así estos dos viceministerios podrán contribuir a mejorar la salud en función al objetivo de unificar los sistemas de salud.

El Plan Nacional de Vacunación está en marcha, pero hay que mejorarlo. No hay que avanzar en tres o cuatro fases, sino solamente en dos: los de la primera línea, que ya están por terminar; y luego vacunar a todos, porque los que trabajan tienen que estar vacunados, ellos son los que producen y generan la riqueza, y los que tienen 18, 20, 30 años, que están trabajando, también necesitan vacunarse. Por eso vamos a hacer los esfuerzos para vacunar a todos, pero desde el Gobierno, pues debe ser gratuito. Esa debe ser una tarea del Gobierno.

“Planteamos comprar 80 millones de vacunas porque la inmunización está ligada a la reactivación económica del país”.

(Declaración del 3 de marzo para el diario El Peruano).

No menor del 8% del PBI. Nosotros vamos a empezar así y luego iremos aumentando, de acuerdo a lo que se necesita. Para nosotros eso no es un gasto, sino una inversión para tener personas sanas, para que no pare la producción del país. Eso se va a revertir con la producción que tendremos y se va a dinamizar la economía.

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

El próximo gobierno tendrá que gobernar en pandemia y todavía sin vacunas. Pero hay una luz al final del túnel porque la vacuna ya existe. Más allá del escándalo por el caso vacunagate, lo que tenemos que darle a la población es un mensaje de esperanza de que todos tienen una vacuna, todos van a ser inmunizados a través de un plan de vacunación y que se respete la cola. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con que los privados (intervengan). Mientras la OMS declare al Covid-19 como pandemia, es el Estado el que debe entrar a tallar en la vacunación. Cuando la OMS levante la denominación de pandemia, los privados podrán participar. Tenemos que actuar para asegurar la vacunación de la población y el oxígeno. Nosotros tenemos que solucionar el problema del déficit del oxígeno y para eso hay que recurrir a todos los instrumentos que tiene el Ejecutivo. El Ejército tiene la capacidad tecnológica para producir plantas de oxígeno. Los hospitales hay que descongestionarlos y a los pacientes de Covid-19 hay que llevarlos a la atención primaria, que son los centros de salud que creamos nosotros, que son uno por provincia y a las postas médicas. Y tenemos que formalizar a los trabajadores de salud. Vamos a crear el Centro Nacional de Producción de Vacunas. Ya lo estábamos haciendo porque iniciamos convenios con Cuba y Francia.

No hay un gobierno en la historia del Perú que haya invertido tanto en referencia al sector Salud y Educación. En nuestro gobierno, en el sector Salud pasamos del 2,3% al 3,3% en el PBI. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Continuar la reforma de salud y crear una respuesta clara frente al Covid-19.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

Creo que sí, pero gradualmente. No se trata de adoptar medidas desesperadas. Hay que ver también que quien aportó más en un sistema de salud, obviamente, tiene más derecho. Pero lo que tiene que garantizar el Estado es el acceso universal a la salud. El llamado SIS es otorgado solo a quien lo solicita, acá, aporte o no aporte, trabaje o no trabaje, tiene que darse el acceso universal para salvar vidas. Se deben implementar los centros médicos y postas de los pueblos más alejados del Perú para garantizar la atención primaria ante los primeros síntomas del Covid-19, dotar de oxígeno a la población. Hay que poner mano dura con las empresas que se nieguen a proveer oxígeno. Yo daría orden para que las Fuerzas Armadas abran las plantas que proveen de oxígeno.

“Por otro lado, se tiene que apoyar a los investigadores y científicos peruanos. Y, obviamente, aumentar la red de hospitales, dignificar a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de salud, reconociéndole mejores remuneraciones”.

(Declaraciones del 11 de marzo del 2021 al diario El Peruano).

Sí, tiene que respaldarse. Pero aquí falta estar plenamente seguros de si las vacunas son buenas o no, porque están siendo aplicadas sin haber terminado la tercera fase de pruebas.

Actualmente, el presupuesto de Salud es el 3,5%. Creo que duplicando sobradamente se mejora el sector. Ahora, no se trata solamente de ofrecer demagógicamente más presupuesto. Hay que hacerlo sobre bases reales y para eso tenemos que entender que estamos en una situación tan difícil y no hay que ver al Estado como una vaca gorda.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

No lo podría unificar porque responden a diferentes ámbitos. Lo que tendríamos que hacer es que el directorio de EsSalud tiene que ser un directorio mixto, para que las decisiones de EsSalud sean decisiones que se tomen de manera ejecutiva y no política. Lamentablemente, hoy día EsSalud tiene un rol de decisión política y depende al 100% del presidente o del gobierno de turno; lo que necesitamos es brindarle una atención despolitizada al ciudadano, al peruano de a pie que está cotizando en EsSalud.

Por supuesto que sí, al 100%. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer es inmunizar a nuestra población para que salga a trabajar libremente. En ese sentido, si tengo que ir personalmente a conseguir las vacunas a cada uno de los laboratorios, así lo haré. Tenga la plena seguridad de que luego de que estemos debidamente inmunizados voy a fortalecer la primera atención médica hacia los ciudadanos. Doctores, enfermeras y personal técnico debe estar debidamente remunerado, y la infraestructura que tenga tiene que ser la adecuada para poder atender las emergencias primarias y la pandemia. Los enfermos le cuestan mucho al Estado. Hay quienes tienen enfermedades crónicas que se pueden haber tratado con vacunas o desde una posta médica. Por eso es que la primera línea de infraestructura y de atención va a ser impulsada al 100%. Si hoy día invertimos 2%, invertiremos 4% del PBI en esta primera línea.

Es muy importante primero ver el PBI que tenemos disponible, no quiero lanzar un porcentaje sin tener las cuentas claras, a mí siempre me gusta hablar sobre cosas concretas y no engañar a la gente.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

Sí, es viable.

“La gran reforma de la salud debió haberse hecho hace 30 años. Proponemos una reforma que apunte a esto: tú naces y el Estado peruano te reconoce, a partir de ello se abre una foja de vida íntegra, desde tu nacimiento hasta tu muerte”.

(Declaraciones del 12 de febrero del 2021 para el diario El Peruano).

El plan requiere un sostén logístico muy fuerte que no está asegurado y se necesita la participación del sector privado, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Hay que replantear ese tema.

“Es obligatorio, la vacunación tiene que concluir antes de fin de año. Este 2021 tenemos que estar todos vacunados, eso es urgente (...). Tengo entendido que el actual gobierno está trayendo vacunas de todas partes, hay que reforzar eso. Si al 28 de julio no tenemos las vacunas suficientes, hay que traerlas todas habilitando a los gobiernos regionales para que, con supervisión del Minsa, puedan adquirirlas y también a los privados, que todos participen”.

(Declaraciones del 4 de marzo de 2021 para Canal N).

“No estamos para diferencias ideológicas, sino para buscar por todos los medios que todos los peruanos estemos vacunados antes de que termine el año”.

(Declaraciones del 12 de febrero del 2021 para el diario El Peruano).

Depende. Si me planteas lo empleado el año pasado, te diría que es muchísimo, pero fue en pandemia, y estaba bien. Si me planteas la etapa prepandemia, te diría que es bajo. Creo que tenemos que llegar a niveles en donde la salud y la educación sean considerados de otra forma.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

Sí. Pero lo más importante es la creación de la red de postas médicas. Estamos por eso impulsando el Ministerio de Infraestructura.

“La construcción de hospitales especializados que hacen falta en regiones, así como postas médicas, lo lograremos con la creación del Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y con una nueva Ley de Contrataciones. (También) pondremos énfasis en la atención preventiva y primaria. Y (habrá) una guerra frontal contra la desnutrición infantil crónica”.

(Declaraciones brindadas el 17 de febrero del 2021, en la 58° edición de CADE Ejecutivos).

“Nosotros deberíamos terminar este año con el proceso de vacunación; hay países que van a terminar más pronto. (...) Por eso, pensamos que se deben activar los diferentes niveles del Estado, que los compren los gobiernos regionales, que EsSalud también puede salir a comprar; incluso, si el privado las trae, el Estado se las puede comprar y continúan siendo gratuitas”.

(Declaraciones brindadas el 10 de marzo para el diario El Peruano).

“Vamos a poner a trabajar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a los bomberos, Defensa Civil, Minsa, gobiernos regionales y locales. Activaremos el COEN”.

(Declaraciones brindadas el 17 de febrero del 2021, en la 58° edición de CADE Ejecutivos).

Quisiéramos crecer la ratio mucho más, pero eso está en evaluación. Antes hay que generar empleo, eso es lo más importante. Los datos hay que tomarlos con cautela. Pero lo vamos a hacer. Vamos a aumentar.

