Guzmán sobre Yonhy Lescano: “Es tan peligroso como el señor López Aliaga”

El candidato a la presidencia por el Partido Morado, Julio Guzmán, aseveró que Yonhy Lescano (Acción Popular) es igual de peligroso que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) debido a que no ha cumplido con las propuestas que prometió llevar a cabo.

“ El señor Lescano tiene la trayectoria de mentirle a la gente y prometer cosas que no puede cumplir. Dijo que iba a sacar a LAN, que iba a romper el contrato con Telefónica; después propuso lo de las canastitas salvadoras, el cual todas las mujeres violadas y salieran embarazadas podían tener a su hijo y ponerle en una canastita en distinto lugar. Este señor es tan peligroso como el señor López Aliaga (sic) ”, dijo en diálogo con Latina.

Al ser consultado sobre por qué el candidato de Acción Popular está primero en las encuestas en lugar de él, indicó que le está haciendo “cantos de sirena” a la ciudadanía, frase que se usa para señalar un discurso elaborado con palabras convincentes pero que ocultan algún engaño.

“Lo que pasa es que el señor le está haciendo cantos de sirena a las personas. Nosotros lo que estamos haciendo es decirle a la gente que lo que nosotros prometemos, lo cumplimos. Prometí que tendría una bancada seria, honesta y responsable y lo he cumplido”, señaló.

El líder del Partido Morado indicó que la ciudadanía no toma en cuenta si los partidos son de un pensamiento de izquierda, derecha o de centro, ya que no les interesan las elecciones.

“A la gente no le interesa solo el centro, sino no le interesa nada de las elecciones. El 75% de los peruanos (61% según IEP) ha dicho que no le importan las elecciones faltando solo cuatro semanas, y eso es porque la gente está harta, está muy sensible, sobre todo las mujeres peruanas ”, manifestó.

