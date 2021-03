Crisis política provoca que 31% de peruanos no elija a ningún candidato

A menos de un mes para que se realicen las Elecciones Generales 2021, el 31% de la ciudadanía ha decidido no optar por ningún candidato presidencial, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para la República. Según señalaron especialistas, esto es en gran medida por la crisis política que ha vivido el país durante los últimos cinco años.

En este grupo de peruanos que no tiene preferencia por ningún candidato se encuentran, quienes no votarían por ninguno de los postulantes con un 16,6%; los que decidirían sufragar en blanco o viciado con 2,2%; un 11,4% son los que no saben o no opinan al respecto y el 0,4% no iría a votar .

En esta investigación, uno de los grupos que más resalta es el de las mujeres, pues el 20,1% de ellas no escogerían a ningún aspirante al sillón presidencial. Seguidamente, el 22% de los peruanos del nivel económico D/E también optarían por esto. Asimismo, el 18,7% de ciudadanos, cuya edad varía entre los 25 y 39 años, no elegirían a ninguno de los representantes de los partidos que se presentan para los comicios.

La cifra brindada por el IEP es, además, muy similar a la que arrojó Ipsos en su reciente estudio. Según su encuesta, el 15% de la población sufragaría en blanco o viciado y el 12% no precisa si piensa votar por alguno de los candidatos presidenciales, sumando así un 27%.

Motivos detrás de esta cifra

Para la politóloga Marylía Cruz, este gran porcentaje de electores que no tiene preferencia por ninguno de los postulantes al cargo de mandatario, se debe al contexto de pandemia por COVID-19 en el que vivimos y también la crisis política que atraviesa el país desde hace varios años.

“Creo que esta elección es sumamente particular. Hemos tenido un contexto de pandemia, hemos tenido previamente una crisis política. Eso ha influido a que no se haga un seguimiento a la campaña desde enero o febrero como era costumbre en otras elecciones. Recién en este mes se están concentrando en la campaña, pero es difícil por el tema de la pandemia, que está acompañando de manera cercana el quehacer de las personas”, sostuvo.

Del mismo modo, para el especialista en temas políticos David Sulmont, la inestabilidad provocada en el último quinquenio son por los escándalos de Odebrecht, las tensiones que hubo entre el fujimorismo y el Gobierno de PPK, la disolución del Congreso por Martín Vizcarra y posteriormente su destitución al cargo de presidente de la República.

“Esto ha hecho que se acrecente la brecha entre los políticos y los ciudadanos. Ahora ven a los políticos más preocupados por sus intereses particulares y sus luchas intestinas de poder, incluso con contradicciones al interior de sus propias agrupaciones, las inconsistencias entre los líderes políticos y las bancadas (...) Además, políticos que cambian de un bando a otro, como Vizcarra que se van con un partido que votó por su vacancia”, explicó.

Asimismo, Sulmont señaló que también se debe a que la campaña de los candidatos no apuntan a los problemas principales que afronta el país, como lo son la crisis económica y sanitaria. “ No se ve que los candidatos estén ofreciendo o planteando propuestas medianamente viables, claras y factibles para salir de esta situación ”, añadió.

Pese a ello, ambos coincidieron en que este porcentaje tenderá a bajar en las próximas semanas. “Creo que ese porcentaje se va a reducir, aproximadamente en 10 puntos para las elecciones, no es que ese 31% o 27% vaya a 6% o 5%, creo que van a baja entre 7 a 10 puntos”, aclaró Cruz.

El antivoto

Otro los posibles motivos detrás de este porcentaje de la ciudadanía se debe al rechazo que tienen con la mayoría de postulantes que aspiran al sillón presidencial, pues candidatos que ocupan los primeros lugares tienen también una gran cantidad de antivoto. Keiko Fujimori lidera esta lista con un 76% y Yonhy Lescano, quien se posiciona en el primer lugar en la intención de voto, tiene un 53% de rechazo.

Marylía Cruz explicó que este tipo de escenario en la primera vuelta es muy diferente al de la segunda. Ya que, en esta segunda etapa se polariza más las cosas, y es ahí donde el antivoto se se hace más presente aún .

Por su parte, David Sulmont, manifestó que existe un grueso sector de la ciudadanía no se siente representada por los postulantes y los que sí, tienen situación de identidades polarizadas.

“Hay que diferenciar. Es probable que la gente no tiene cuál candidato le gusta más, pero sí tiene claro cuáles no le gustan. Eso favorece la lógica del mal menor. Uno no solamente vota por lo que le gusta, sino porque lo que no le gusta no llegue al poder. La gente tiene más claro contra quien están, que a favor de quien están ”, enfatizó.

Escenario en una segunda vuelta

Ambos politólogos expresaron que el primer candidato que pasará a la segunda vuelta se encuentra casi definido y sería Yonhy Lescano, quien lidera las encuesta por segundo mes consecutivo.

“De momento Lescano sí va a pasar a segunda vuelta, pero también depende mucho de las estrategias políticas y eso es vital en este momento. Si ninguno de los partidos de estos 4 conducen bien la estrategia que planteen puede ser determinante en su subida o su caída ”, asegura Cruz.

“El segundo lugar todavía está abierto. Si uno ve los porcentajes son muy parecidos, la diferencia no pasa del 2%. Además, estando con un piso tan bajo y habiendo tanto pan por rebanar, yo creo que es una competencia abierta, incluso en el caso de Lescano, pero en el último mes tampoco ha subido tanto”, añadió Sulmont.

