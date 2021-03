De centro. El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se reunió este lunes 15 de marzo en el distrito de San Martín de Porres con un grupo de taxistas y mototaxistas a quienes prometió dar un seguro y jubilación a este sector de transporte en todo el Perú.

“Nosotros no damos ofertas, nos comprometemos a dar seguro y jubilación para mis hermanos taxistas y mototaxistas en todo el Perú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un porcentaje del PBI que pagan los motoaxistas y taxistas irá a cuenta privada, un porcentaje del IGV va a una cuenta indemnizada que con el tiempo se va a convertir en una pensión digna”, declaró a la prensa.

Seguidamente, Acuña aseguró que a 27 días de las Elecciones Generales 2021 “todo no está dicho” por lo que exhortó a los peruanos a elegir a un candidato de centro “que va promover la inversión privada para darle calidad de vida a todos los peruanos” y no a uno de la “izquierda o derecha radical”.

“César Acuña ofrece porque es un candidato de centro, no soy un candidato de la izquierda radical, ni soy un candidato de la derecha radical , soy un candidato de centro que defiende al pueblo. Soy un candidato que cuida al pueblo”, acotó.

En esa misma línea, rechazó nuevamente ser un candidato de la derecha pues aseveró que su objetivo es dar “calidad de vida, educación, salud y asegurar agua y luz a la gente que lo necesita”.

“ Somos de centro, que quede claro, somos de centro . Defendemos y trabajamos por la gente que lo necesita. Por eso invoco a los peruanos a no jugar con el destino de nuestro país, a no jugar porque nos estamos jugando el destino de los niños de ahora, de los jóvenes de ahora”, exclamó.

Finalmente, afirmó que de llegar a la presidencia ayudará a 5 millones de peruanos a pagar sus deudas con los bancos comerciales. Asimismo, aclaró que su propuesta no es comprar la mismas sino refinanciarlas pagando intereses altos y así apoyar al pequeño empresario.

“Vamos a refinanciar con un Reactiva Perú, pero no uno que da dinero al banco comercial sino uno que da al Banco de la Nación (…) Esa gente que se hoy no puede pagar no se imaginó que no podía pagar la cuenta. Que quede claro no vamos a comprar, sino vamos a refinanciar la deuda de 5 millones de peruanos endeudados en su tarjeta de crédito”, explicó.

