Candidata de AP: “El próximo Congreso va a estar también fragmentado”

La candidata al Congreso con el número 2 en Lima por Acción Popular, María del Carmen Alva, manifestó que el próximo Parlamento que será elegido en los comicios del 11 de abril de 2021 estará dividido y que, por tanto, será preciso llegar a acuerdos para tener un buen desempeño.

“ Yo creo que el próximo Congreso va a estar también fragmentado. Va a haber la necesidad de llegar a consensos. El Perú necesita que trabajemos articuladamente, tanto el Congreso como el Ejecutivo”, señaló para RPP.

Alva se refirió también a la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. La aspirante al Pleno opinó que la ciudadanía acude más al primero que al segundo.

“A mí me parece que el Poder Ejecutivo se ha dormido. No ha sido muy reactivo. Le ha ganado la carrera el Congreso, porque estamos en una coyuntura muy difícil en la que el ciudadano no tiene empleo, está sin recursos y necesita plata para poder salir de esta crisis... y acude al Congreso. Y el Congreso responde a esa demanda”, argumentó.

Asimismo, afirmó que el Parlamento responde a la coyuntura y lo que le ha tocado vivir a los actuales legisladores es una situación sin precedentes.

“Cada Congreso responde a las demandas de la coyuntura del momento y a este Congreso le ha tocado una coyuntura sui generis en plena crisis sanitaria y económica que cambió totalmente la agenda. La agenda de este Congreso era la reforma política, judicial y electoral. Lamentablemente esto pasó a un segundo plano y tuvieron que ver cómo ayudar a la gente que se estaba quedando sin empleo y sin recursos”, añadió.

Acción Popular en el Parlamento

María del Carmen Alva dijo estar a favor de que el próximo Congreso presente “proyectos viables” con el fin de eludir las posibles observaciones del Tribunal Constitucional.

“Hace mucho tiempo que Acción Popular no tenía una bancada tan mayoritaria. Hemos aprendido de esa experiencia, todos los que estamos en la lista postulando somos de Acción Popular, tenemos claro cuál es el objetivo, sabemos qué podemos hacer y qué no podemos, con lo cual la idea es trabajar en consenso”, finalizó.

