Yonhy Lescano, aspirante presidencial de Acción Popular, anunció que presentará una querella por dimanación contra Rafael López Aliaga, su contendor político y representante de Renovación Popular.

El también excongresista señaló que esta medida la toma debido a que el dueño de PeruRail no se rectificó ante el reclamo que le hizo por calificarlo como “allegado” de la constructora Odebrecht.

“Yo le he presentado un reclamo. Me dijo que yo era una allegado, que yo había sido un hombre de Odebrecht. El señor no se ha rectificado, me ha mandado un recorte de un diario nacional para justificar la difamación, de tal manera que yo en los próximos días le voy a presentar la querella ”, mencionó Lescano en la tarde de este sábado a la prensa.

Lescano señaló que este recurso es una forma de enseñar a los nuevos personajes políticos a decir la verdad. En otro momento señaló que continuará llevando sus propuestas sin guerra sucia.

“Porque en política no solamente se debe actuar con decencia, con la verdad, sino en política hay que hacer docencia, enseñarles a aquellos que han aparecido recién a decir la verdad. Claro que sí (lo va a querellar)”, resaltó.

Durante su recorrido proselitista por el emporio comercial de Gamarra, el aspirante al sillón presidencial criticó el accionar de Rafael López Aliaga por —señala— difundir hechos falsos.

“¿Cómo es posible que un candidato presidencial difame de esa manera? Desde que hubo eso de Montesinos, que fabricaba noticias, ahora estamos igual. A estas personas hay que enseñarles que (para) llegar a la Presidencia y ser candidato tiene que ser un hombre con valores, haciendo cosas serias, no difamando ”, sostuvo.

Por otro lado, Yonhy Lescano dijo marcar distancia con la bancada de Acción Popular por apoyar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la posterior asunción al mando de Manuel Merino de Lama en noviembre de 2020.

“No hicieron caso y yo y algunos otros dirigentes hemos deslindado. El señor Merino no va en la línea del partido. Yo he sido elegido con el 70%, el otro es un político desobediente, con quien hemos deslindado desde un primer momento. Yo con el señor Merino no convocamos en lo absoluto”, enfatizó el candidato de la Lampa.

