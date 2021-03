Intención de voto al Congreso del Frepap se mantiene en cuarto lugar

El Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) se mantiene en el cuarto lugar de la intención de voto para el Congreso en las próximas elecciones generales de abril de 2021, según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

A pesar de no contar con un candidato presidencial, el Frepap obtuvo el respaldo del 7% de la población (1,3% menos que en la encuesta pasada). Sin embargo, mantiene su posición por encima de Renovación Popular, que cuenta con el 6%.

Quienes se encuentran delante del Frepap son Acción Popular con 13,2%, Somos Perú con 8,4% y Fuerza Popular con 7,6%.

Además, en estos últimos resultados se observó que el 11,7% del electorado no tiene intención de votar por ninguno de los partidos y el 12% no sabe o no precisa.

IEP: Yonhy Lescano favorito en segunda vuelta y un Congreso atomizado

El candidato presidencial Yonhy Lescano ganaría a sus rivales más cercanos en segunda vuelta, según la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación hecha para La República.

El estudio, que consultó a la población del 8 al 11 de marzo últimos, traza el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Lescano vence a Rafael López Aliaga en un posible balotaje con un 44,9% de las preferencias que irían al acciopopulista contra solo un 22,8% que respaldaría al empresario conservador.

Asimismo, el Congreso se vislumbra atomizado. Los favoritos son AP, con 13,2%; Somos Perú, con 8,4%; Fuerza Popular, con 7,6%; Frepap, con 7%; Renovación Popular, con 6%; APP, con 5,5%; y el Partido Morado, con 5,5%. Siguen JP (4,2%), Podemos Perú (3,8%) y Avanza País (3,3%).

