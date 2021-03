IEP: Victoria Nacional no repunta en la intención de voto al Congreso

El partido Victoria Nacional, liderado por el candidato presidencial George Forsyth, continúa sin repuntar en la intención de voto para el Congreso, según los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

Esta organización sigue sin subir considerablemente en la preferencia de la ciudadanía para el Parlamento. En este último estudio, hecho en marzo, obtuvo solo un 2,6% en la intención de voto, solo un 0,6% más respecto al mes pasado .

Con este bajo porcentaje, el partido de Forsyth se ubica en el puesto número 11 en este sondeo y por delante se posicionan Acción Popular, Somos Perú, Fuerza Popular, Frepap, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Avanza País.

Acción Popular y Somos Perú lideran intención de voto

Acción Popular continúa primero en la intención de voto para el Congreso de la República. Las preferencias al partido de la lampa han incrementado un 0,7% respecto a febrero, pasando de un 12,5% a un 13,2%.

El segundo lugar sigue siendo ocupado por Somos Perú. La agrupación que tiene como número 1 por Lima Metropolitana al expresidente Martín Vizcarra mantiene su posición, aunque su respaldo se ha visto disminuido. Si bien en febrero tenían un 9,5%, en marzo el porcentaje cayó a 8,4%.

No elegirían ningún partido

Por otro lado, un 25% de peruanos no elegiría ningún partido por el cual votar para la elección de congresistas . Esta cifra tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al mes pasado, donde era de 23%.

En este grupo se encuentran quienes no votarían por ningún candidato con un 11,7%; los que no saben o no opinan con un 12%; los que sufragarían en blanco o viciado con 0,7% y los que no acudirían a votar con 0,1%.

Intención de voto congresal para elecciones 2021

Intención de voto para el Congreso de la República en las elecciones generales. Foto: La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.