IEP: Partido Morado baja en la intención de voto al Congreso de la República

El Partido Morado bajó en la intención de voto al Congreso respecto al mes pasado y se ubica en séptimo lugar, según los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

La organización liderada por Julio Guzmán sigue perdiendo preferencia en las encuestas con miras a las elecciones del 11 de abril. En esta ocasión, en la intención de voto para el Parlamento obtuvieron un 5,5% .

Esta disminución es significativa si se compara con el estudio realizado en febrero, que colocaba a este partido con un 8,4%. En ese sentido, durante el último mes ha bajado en 2,9% su intención de voto .

Uno de los sectores del que más apoyo recibe el Partido Morado es de las personas del nivel socioeconómico A/B, con un 8,9%, mientras que obtiene un 6,5% del C y 3,4% del D/E.

Asimismo, el grupo que más respalda a la lista congresal de esta organización son los electores cuya edad varía entre 18 y 24 años, con un 11,2%. Por otra parte, de los peruanos de 25 a 39 años recibe un 4,9% de apoyo y solo 4,1% de los ciudadanos de 40 a más.

Además, casi la misma cantidad de hombres y mujeres votaría por los parlamentarios del Partido Morado, con un 5% y 5,9% de manera respectiva.

Por encima de este partido se encuentran Acción Popular, Somos Perú, Fuerza Popular, Frepap, Renovación Popular y Alianza para el Progreso.

No elegirían ningún partido

Por otro lado, un 25% de peruanos no elegiría ningún partido por el cual votar para la elección de congresistas . Esta cifra tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al mes pasado, donde era de 23%.

En este grupo se encuentran quienes no votarían por ningún candidato con un 11,7%, los que no saben o no opinan con un 12%, los que sufragarían en blanco o viciado con 0,7% y los que no acudirían a votar con 0,1%.

Intención de voto congresal para elecciones 2021

