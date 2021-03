IEP: López Aliaga derrota a Keiko Fujimori en una posible segunda vuelta

Ante una eventual segunda vuelta entre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, el primer candidato presidencial se llevaría la victoria, de acuerdo a los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

López Aliaga obtendría un 40,8% de votos frente a los 19,1% de Fujimori, quien postula a la presidencia del Perú por tercera vez . Sin embargo, un 33,9% de personas no escogería a ninguno de los dos, o no sabe, o no opina. En tanto, un 6,1% viciaría su voto o no acudiría a las urnas el 11 de abril, día de los comicios.

El representante de Renovación Popular le saca una gran ventaja a su contendora en el nivel socioeconómico A/B, pues alcanza un contundente 51,2% frente al 10,1% de la lideresa de Fuerza Popular.

Un panorama similar ocurre entre los electores cuyas edades varían entre los 18 a los 24 años, López Aliaga logra un 54,5% contra los 20,5% de Keiko Fujimori.

En cuanto al ámbito de Perú urbano, el líder de Renovación Popular consigue un 42,2% frente a los 15,4% de su oponente. En Lima Metropolitana, la distancia se acorta un poco más, aunque López Aliaga sigue adelante con un 43,4% contra los 20,7% de su rival .

Llama la atención que un 8,4% de hombres votaría en blanco o viciaría su voto en caso tengan que elegir entre ambos postulantes al sillón presidencial. Por último, más mujeres se decantarían por Keiko Fujimori, un 21,8% contra el 16,5% de su oponente.

El postulante de Renovación Popular, de acuerdo a la encuesta del IEP, solo gana frente a la lideresa de Fuerza Popular, ya que pierde ante un posible enfrentamiento contra Yonhy Lescano o Verónika Mendoza. Contra George Forsyth, hay un empate técnico.

