IEP: Acción Popular y Somos Perú lideran intención de voto al Congreso

Acción Popular continúa primero en la intención de voto para el Congreso de la República, según la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Las preferencias al partido de la lampa han incrementado un 0,7% respecto a febrero, pasando de un 12,5% a un 13,2%.

La agrupación política logra una mayor preferencia en el nivel socioeconómico A/B (15,6%) y concentra mayor cantidad de simpatizantes en el ámbito del Perú urbano (14,4%) respecto a sus contendores. Asimismo, el rango de edad principal de sus votantes es de 40 años a más, con un 15,6%.

El segundo lugar sigue siendo ocupado por Somos Perú. La agrupación que tiene como número 1 por Lima Metropolitana al expresidente Martín Vizcarra mantiene su posición, aunque su respaldo se ha visto disminuido. Si bien en febrero tenían un 9,5%, en marzo el porcentaje cayó a 8,4%.

Fuerza Popular ha pasado de tener un 5,5% a 7,6%, colocándose en el tercer lugar y desplazando al Partido Morado, que en febrero ostentaba dicha posición con un 8,4% y que ahora ha sufrido un duro revés, viéndose relegado al séptimo puesto con 5,5%.

Más atrás aparecen el Frepap, que también ha reducido su porcentaje de febrero (8,3%) a un 7% este mes y Renovación Popular, que en concordancia con los resultados de la encuesta para la presidencia, ha aumentado sus opciones, pasando de un 3,5% a un 6% y ubicándose quinto.

Mientras tanto, el porcentaje de personas que no elegiría ningún partido de los que postulan para llegar al Parlamento incrementó en un 2% respecto al mes pasado y es mayor al de cualquier partido. En febrero, este número alcanzó el 23%, mientras que ahora un 25% de encuestados no votaría por ninguna agrupación, no sabe, no acudiría a las urnas o viciaría su voto.

