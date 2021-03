IEP: 25% de la población no elegirá a ningún partido para el Congreso

El 11,7% de la población señala que directamente no votará por nadie, mientras que el 12% no sabe o no precisa, según la última encuesta del IEP. Foto: La República

Esta cifra está muy por del 13,2% de respaldo que ha obtenido Acción Popular, el partido con mayor intención de voto para elegir a los representantes del Parlamento.