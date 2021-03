Es falso que Reactiva Perú haya otorgado créditos sin intereses, como dijo Yonhy Lescano

El candidato de Acción Popular a la Presidencia, Yonhy Lescano habló sobre los créditos otorgados durante la pandemia a las empresas a través del programa Reactiva Perú.

“No nos olvidemos cuánto ha dado este programa Reactiva Perú para recuperar, dice, de la posible quiebra a las empresas. S/60.000 millones. Crédito cero intereses” Yonhy Lescano

Esta afirmación es falsa.

Según el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), el 20 de octubre terminaron las subastas de Reactiva Perú, adjudicadas desde el 23 de abril y en 50 sesiones. El total subastado para alcanzó los S/55.282 millones. El mismo BCR precisa que la tasa de interés promedio para este tipo de créditos fue de 1,40%.

Resultados de las subastas realizadas en el marco del programa Reactiva Perú. (Fuente: BCR)

El programa, mediante subastas con las entidades del sistema financiero, buscó otorgar fondos a la menor tasa de interés. En total, se asignaron recursos a 28 entidades financieras entre las que figuran 9 bancos, 7 financieras, 10 cajas municipales y 10 cajas rurales. Estas representan el 98% del crédito otorgado por el sistema financiero a las empresas.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que, al 30 de octubre, fueron las empresas del rubro Comercio las que más accedieron a los créditos del programa. Le siguen las empresas de los sectores Transporte, Industria manufacturera, Actividades inmobiliarias y Construcción.

(Fuente: MEF)

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, recuerda que toda empresa que solicitó un crédito del programa, pasó por una evaluación para fijar las condiciones del crédito en función al monto de préstamo. “Una vez que la entidad financiera se adjudicó el dinero mediante las subastas del BCR, tuvo que evaluar a sus clientes. Por eso es que Reactiva no se entregó a todo tipo de empresa”, afirma.

Recordemos que en la oferta de tasa de interés, también existe un costo de fondeo. Es decir, el valor por el que el banco consigue para prestar dicho dinero. Este para los bancos fue de apenas un 0,5% durante las primeras subastas.

Es en esa línea que Carrillo también recuerda que el dinero prestado por Reactiva Perú no es un dinero del Estado. “El Gobierno no ha desembolsado un sol. Esto no es costo para el Estado. Será costo a partir del 2022, [si se debe ejecutar las garantías]. Y no será sobre todos los S/55.282 millones, sino sobre aquellos créditos que no se paguen. Se estima que debe ser un 15%”, acotó.

Fue el ministro de Economía, Waldo Mendoza, quien en febrero del 2021 dijo que el Ejecutivo estima una pérdida de 15% de los préstamos otorgados por el programa, lo que equivale a S/ 8.100 millones.

Conclusión

Los préstamos de Reactiva Perú no se hicieron a “cero intereses” como señaló Yonhy Lescano. El programa, mediante subastas con las entidades del sistema financiero, buscó otorgar fondos a la menor tasa de interés. El mismo BCR precisa que la tasa de interés promedio para este tipo de créditos fue de 1,40%.

Fact-checking elaborado por Israel Lozano de El Comercio para la alianza PerúCheck.

