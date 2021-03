Lescano sobre AP: “Me interesa la mayoría, que tres discrepen no me preocupa”

Yonhy Lescano, aspirante a la presidencia por Acción Popular, minimizó las discrepancias que tiene con algunos candidatos al Congreso de su mismo partido y señaló que le interesa la posición que tome la mayoría.

El postulante, ubicado en el primer lugar de la intención de voto según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), recorrió el emporio comercial de Gamarra en la tarde de este sábado 13 de marzo.

“ A mí me interesa que la mayoría de mi partido me respalde, que uno, dos o tres discrepen, así es la política, eso no me preocupa. Ya he demostrado en el Congreso que solitos a veces les hemos ganado la pelea”, mencionó para URPI.

“Los candidatos al Congreso tienen que respaldar el plan de gobierno de su presidente”

Asimismo, el también excongresista señaló que los ahora postulantes al Legislativo deberán apoyar sus planteamientos porque “están aprendiendo la lección”, a pesar de que más de uno se ha mostrado en contra.

“La experiencia va a ser distinta, porque los candidatos al Congreso ahora están aprendiendo la lección, tienen que ir atrás respaldando los planteamientos y el plan de gobierno de su presidente, tiene que ser así”, sostuvo desde Gamarra.

“La gran mayoría está en esa línea. Capaz por ahí siempre, como en la viña del señor hay de todo, habrá algún disidente, puede ser , pero a nosotros nos interesa la mayoría”, resaltó Yonhy Lescano.

Lescano: “Vamos a seguir, sin guerra sucia”

Por otro lado, el candidato presidencial del partido de la lampa agradeció el respaldo que el 13,4% de la población electoral le da a menos de un mes de las Elecciones Generales 2021.

“Vamos a seguir esforzándonos para seguir adelante en nuestros planteamientos en las propuestas que tenemos, haciendo política decente, sin guerra sucia. En las últimas semanas han salido como 15 mentiras, incalificables de algunos candidatos y de otra gente escondida en el anonimato”, mencionó.

Se refirió a Daniel Salaverry, de Somos Perú, quien sostuvo que Lescano lo buscó para pedir que no le brinden el apoyo legal a la mujer que lo denunció por acoso sexual tras hacerse públicos unos mensajes a través de WhatsApp.

Yonhy Lescano asegura además que no se vacunó contra la COVID-19. “Yo no he sido un congresista que me he aprovechado del poder. ¿Para qué me voy a vacunar yo? ¿Yo soy del Gobierno, estoy vinculado al Congreso? ¿A dónde estoy vinculado?”, resaltó.

