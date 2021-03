Equipo de Especiales

La reforma política ha sido uno de los temas más discutidos por la clase política y la sociedad civil desde que fue planteada por la Comisión de Reforma Política en abril del 2019.

La bicameralidad

Un año antes, mediante un referéndum, la población rechazó el retorno a la bicameralidad, debido a las maniobras que realizaron el fujimorismo y sus aliados para conservar la reelección parlamentaria.

Sin embargo, la discusión sobre la bicameralidad aún está abierta.

El desempeño del Parlamento lo amerita: proyectos exonerados de trámite de comisión y aprobados de manera express, reformas constitucionales manipuladas, pedidos de vacancia admitidos a discusión sin mayores elementos y con una interpretación ligera de la incapacidad moral permanente, y la ola de propuestas populistas e inconstitucionales en materia económica en tiempos de coronavirus.

¿Una segunda cámara calmaría las aguas de la demagogia y generaría mayor reflexión en el Hemiciclo?

La República consultó a 13 candidatos presidenciales sobre la bicameralidad y las posiciones son diversas: cinco apuestan por impulsarla, pero otros prefieren respetar el resultado de la consulta popular o conservar el sistema unicameral. De todos modos, será el nuevo Congreso quien tenga la última palabra al respecto, a través de las bancadas.

El voto preferencial

Los candidatos también fueron abordados sobre el voto preferencial: siete consideran necesario eliminarlo. El resto no.

La propuesta de reforma política original apunta a modificar esta manera de votar para que l os electores vayan a las urnas con la idea de apostar por partidos políticos y no candidaturas individuales .

Sobre todo, además, tomando en cuenta que varios parlamentarios se consideran hijos de este mecanismo de sufragio, por encima del partido al que representan.

Las bancadas de este Congreso, recordemos, decidieron que la eliminación del voto preferencial recién aplique para los comicios regionales y municipales. Fue la excusa perfecta para evadir responsabilidad y no ejercer la reforma en esta contienda.

Asimismo, el 11 de abril, fecha de la primera vuelta electoral, se conocerá cómo afecta el voto preferencial a la paridad y alternancia.

El dilema de la confianza

Mientras eso, aún es incierto el futuro de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. El último quinquenio fue marcado por los constantes pedidos de interpelación y mociones de censura contra ministros de Estado , incluso en medio de la pandemia de la COVID-19.

El caso más reciente es el rechazo al voto de investidura al gabinete ministerial de Pedro Cateriano, debido a que se negó a despedir al entonces ministro de Educación y extitular de Sunedu, Martín Benavides.

Las agrupaciones políticas que pidieron su cabeza son ligadas a universidades privadas que gastaron millones para recibir la licencia de funcionamiento o, simplemente, no la obtuvieron por falencias académicas y de infraestructura.

El voto de confianza ha generado conflictos, pues su figura se usó con fines políticos, sobre todo este último año, ad portas de la campaña electoral.

Un presidente no puede cerrar el Congreso el último año, pero el Parlamento sí puede mandar a su casa a un gabinete entero con la fuerza de los votos.

Entonces, ¿qué se debe hacer con el voto de confianza? ¿Es necesario que un gabinete entrante lo pida antes de sus primeros 30 días de haber asumido funciones, pese a que ese tiempo es corto para evaluar su desempeño?

Los aspirantes presidenciales respondieron al respecto con sus marcadas diferencias: cinco están a favor de flexibilizar o eliminar el pedido de esta investidura y los demás no para garantizar lo que ellos consideran el contrapeso de poderes.

Voto obligatorio o voluntario

A eso se suma el debate sobre la obligatoriedad del voto. Fue importante preguntar a los postulantes presidenciales sobre este punto, más aún porque en este proceso electoral, a diferencia de los anteriores, el nivel de indecisos es el más alto de nuestra historia.

Solo tres están a favor de que sea voluntario. Para el resto, todo indica, aún no estamos preparados.

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

¿Bicameralidad? No. El mandato del pueblo en el referéndum fue que no. Ese mandato está vigente. La valla sería muy alta para reinstaurar una segunda cámara cuando el pueblo recientemente ha dicho que no. Tendríamos que hacer otro referéndum.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Sí, creo que el voto preferencial debilita las bases de la democracia, que son los partidos políticos . Hace creer que los candidatos pesan más que el partido. Y, por lo tanto, si el partido no se subordina a la persona, se produce el transfuguismo. Ese tema debió haberse resuelto a nivel congresal, pero el Congreso ha sido tan chato, salvo excepciones, que nunca se ha querido tocar el voto preferencial porque hay muchos congresistas que se consideran hijos del voto preferencial.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Sí, yo estoy en contra de ese mecanismo que es más para los sistemas parlamentarios, porque en los sistemas parlamentarios el primer ministro emana del Parlamento y le dan el voto de confianza. Pero en el caso de los sistemas presidencialistas, como el caso peruano, el voto de confianza, en realidad, es del presidente, porque quien propone al gabinete es el primer ministro, el presidente, al aceptar la propuesta, en la práctica, le está dando el voto de confianza. Llevar al gabinete al Congreso para que le den el voto de confianza es disminuir la confianza que el presidente ya le dio.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Estoy a favor del voto obligatorio. Se lo explico: somos una democracia frágil y en sistemas tan precarios, como el nuestro, sí corresponde el voto obligatorio. Tal vez en otra democracia, con partidos sólidos, podríamos evaluar la medida del voto voluntario.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Quiero respetar la voluntad del pueblo del Perú. Los ciudadanos eligen al presidente, a su Congreso, alcaldes, gobernadores. Si no vamos a tener en cuenta la voluntad popular, se desnaturaliza la democracia. Ya el pueblo se ha pronunciado sobre este particular recientemente y dijo no a la bicameralidad, no vamos a ir contra la voluntad del pueblo.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

En estos momentos, cuando hay partidos debilitados, que faltan fortalecerse, es necesario el voto preferencial . Cuando tengamos partidos más fuertes, con institucionalidad mayor, se puede eliminar. Mientras tanto, es una necesidad, porque a veces las cúpulas deciden quién va en los primeros lugares de las listas parlamentarias, y a veces no hay la suficiente democracia interna. Con esos vicios, es necesario mantener el voto preferencial.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

No, el voto de confianza es algo necesario. Es bueno que el gobierno que entre explique al Congreso qué se tiene que hacer y tenga el resultado de su Congreso nacional. Se pueden discutir las políticas de Estado, eso no ha ocasionado mayores problemas. Sucede que en los últimos tiempos, el Congreso se había desnaturalizado, estaba mal manejado y respondía al blindaje de corruptos y mafiosos, esa figura se vio afectada. Pero si se usa correctamente, es necesaria para la democracia.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

En estos momentos no. Es deber del Estado mantener el voto obligatorio a efectos de que los ciudadanos puedan cumplir con su deber cívico. Cuando se aprueba el voto voluntario, va un menor número a votar, y esas autoridades quedan debilitadas al ser elegidas con un menor número.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

No. Para mí siempre el Estado debe ser más pequeño. Lo más difícil, más gente. Imagínate en el Congreso más gente, es una pérdida de tiempo. Menos gente es más eficiente. En Suecia y Noruega, un congresista gana US$ 2 mil, va en su bicicleta, no tiene asesores, hace su chamba. Tiene una secretaria nada más, pero escribe sus temas, entonces hace sus propuestas, no tiene lo que es en Perú: patrulleros, bonos de instalación, bonos de jubilación, bonos de no sé qué. En los países de Noruega y Suecia, ser congresista es un servicio a la patria, no es que se sacó la Tinka o la lotería , es un servicio a la patria. Pongamos un tope, un congresista no se puede poner su sueldo. Un cambio constitucional es lo que hay que hacer allí.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

No, yo creo que debe haber democracia interna en los partidos, exigir que los partidos tengan primarias. Como lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho listas, que han salido de las bases. Por cada departamento han elegido, han hecho su reunión, han buscado sus dirigentes.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Yo sí creo que es importante que un gabinete informe cuál es su plan de trabajo, pero que sea causal de confianza como entrando recién, me parece también un error constitucional. Cuidado porque por un tema de cálculo político, eso puede destrozar un país. Yo sí creo en la censura, se puede censurar un ministro, pero tirarte abajo un gabinete no. Lo que pasó en la época de Fernando Belaúnde, acuérdate, le tiraban los gabinetes cada mes.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Si no quiere votar, no lo obligues o no le pongas multa, déjalo libre. Eso pasa en muchos países. Ahora, si no vota la mitad de la población, esa elección no vale.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

La bicameralidad es un tema que en un referéndum reciente la ciudadanía rechazó, pero creo que sí se debe impulsar una reforma que permita una mejor representación de la diversidad territorial que hay en nuestro país, así como garantizar la participación de sectores que hoy no tienen voz, como son las comunidades indígenas . Ellos merecen una cuota de participación en los futuros parlamentos y garantizar una mayor participación de las mujeres, con una paridad que no se defina solo en la participación en tanto candidatas, sino en la distribución de las curules o los cargos en general.

“No me parece aceptable que hoy el Parlamento esté discutiendo este tema con el único objetivo de que quienes están en el Congreso ahora y no podrán reelegirse, tengan la oportunidad de reelegirse en el Senado”. (Declaración del 4 de noviembre del año 2020 a la radioemisora Túpac Amaru, en Cusco).

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Totalmente. Debemos eliminar el voto preferencial que le hace daño a los partidos políticos.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

No, creo que es importante que el Parlamento también dé su visto bueno, su aprobación en tanto representante del pueblo, en las políticas generales del gobierno. Tenemos que hacer una modificación, un ajuste para que esto no sea usado arbitrariamente con intereses subalternos, y será parte de esta reformulación para garantizar el equilibrio de poderes.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

No. Creemos que el voto debe seguir siendo obligatorio en nuestro país, y para esto reformar el sistema de partidos para que realmente representen el interés y la expectativa ciudadana.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Sí. El Congreso lo hemos visto puede ser muy populista o toma decisiones personales y sesgadas y generar caos. Por eso necesitamos una cámara que sea un filtro y que el Congreso no haga lo que se le da la gana . Y definitivamente tenemos que revisar las cláusulas por las cuales se puede cerrar un Congreso.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Está en nuestro plan. Lo más importante es que el pueblo tenga representatividad real de los congresistas. Pero es muy importante, sobre todo, la bicameralidad. Los congresistas no han engañado y se necesita otro control. El congresista debe vivir la realidad que viven los peruanos.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Eso está para discutirse. En lo personal, el voto no debería ser obligatorio.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Para nosotros no es tanto el tema de la bicameralidad. Lo que necesitamos es que la forma de elegir a los congresistas sea lo fundamental. Debe ser una elección de forma directa, no a través de la cifra repartidora. Así como se elige al presidente, al gobernador, a los alcaldes, así tiene que ser. Por cada jurisdicción electoral de 100 mil o 150 mil habitantes, ellos son los que eligen a un congresista, y ellos son los únicos que pueden revocar a ese congresista. Y para el presidente de la República tiene que haber revocatoria.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

En este momento no vemos el problema allí, sino en cómo vamos a elegir y controlar a los congresistas. A veces se dice que el voto preferencial es el que ha generado este tipo de problemas, pero en la reforma constitucional estableceríamos el voto directo a los congresistas , y entonces no habrá mucho problema en el voto preferencial, pues los problemas se han originado por la cifra repartidora. Ese es el gran problema que tenemos que corregir.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Puede seguir el voto de confianza, porque se necesita que se explique al país cuál es el programa de gobierno y uno de los mecanismos para hacerlo es a través del Congreso, donde está toda la representación nacional. Nosotros creemos que debe haber un mecanismo para que no solo decidan los representantes, sino también decida el pueblo en forma directa sus leyes.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Este momento debe seguir el voto obligatorio. Lo que sí debemos avanzar en persuadir a la población, a través del mecanismo de democracia directa, para que los ciudadanos participen de la vida política del país, y para esto reformar el sistema de partidos.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Sí. Creo que definitivamente debería haber un segundo nivel de discusión para que esta se enfríe. Muchas veces cuando se toman las decisiones con la cabeza caliente, no son las mejores decisiones que toman, que se dan. Sobre todo en un país como el Perú necesitas que las decisiones sean tomadas de manera consensuada y de manera transparente y relajada, no podemos tomarlas a la ligera.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

La verdad que no, yo creo que necesitamos que la gente tenga oportunidad de respaldar a alguien de su preferencia, eso es netamente voluntario . Le estás quitando la oportunidad al ciudadano de elegir a alguien que él quiere. Le estás dando toda la potestad a un partido y ya hemos visto los partidos la clase de gente que ponen.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Yo creo que debería seguir el voto de investidura, porque con un Congreso responsable, se ayuda a que el presidente, que es uno de los poderes del Estado, pueda convocar a un consenso de poderes dentro de su gabinete. Eso obliga a que no sean los amigotes, que no sean los partidarios, los que asumen los cargos en los ministerios; lo que al final nos trae que se llenen los ministerios de personas que no tienen la capacidad ni la experiencia para que puedan gobernar en el país. Mira lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, ya tenemos los ejemplos. Creo que deberíamos ser inclusive un poco más serios, a la hora que damos el voto de confianza.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Apoyaría a que se abra un debate porque creo que hay una parte de la población que está al margen de la política y no quieren participar, y no les gusta que los multen cada vez que hay una elección.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

La mejor reforma política en el Perú será cuando se consoliden los partidos políticos nacionales, y nosotros como gobierno vamos a apoyar en consolidar los partidos políticos. Eso de estar reformando un artículo cada campaña o cada cinco años, y a veces beneficiar intereses políticos, no se puede permitir. No funcionará ninguna reforma política si no tenemos partidos políticos consolidados . Cuando tengamos partidos políticos nacionales, ahí recién hablamos de elecciones internas, del nuevo liderazgo, de la participación ciudadana, porque la participación ciudadana en los partidos no se hace por ley, eso se hace cuando tengamos partidos fuertes. Estamos de acuerdo, y vamos a impulsar la cámara de senadores. Necesitamos una cámara revisora de las leyes que aprueben diputados.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Esta elección es la última que habrá voto preferencial, ya para las siguientes elecciones se elimina el voto preferencial, creo que es algo bueno que ha hecho el Congreso.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Tenemos que dar estabilidad. Nunca más enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo; seremos un gobierno dialogante con el Legislativo, porque después de todo los dos poderes del Estado debemos olvidarnos de nuestros intereses personales y políticos (...). Sí estaría de acuerdo con la eliminación del voto de confianza.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

No estamos todavía preparados para que haya un voto voluntario. Mientras tanto, vamos a tratar de que haya conciencia cívica en todos los niveles para que los peruanos participen activamente en la elección de su alcalde, su gobernador o su presidente de la República.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Sí, está demostrado mundialmente que la bicameralidad es lo más apropiado para un Estado de derecho democrático. La cámara de diputados es la cámara política de las contiendas y discusiones. Y la cámara de senadores es la de reflexión, por gente más madura para poder vetar algunas leyes que hayan sido aprobadas por apasionamientos o enconos políticos.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Yo pienso que, por el momento, el voto preferencial debe mantenerse porque no todos los candidatos al Congreso tienen las mismas cualidades, intelectuales, éticas y morales. Entonces, el pueblo debe reconocer al que realmente merece y gradualmente ver si se puede reemplazar esto.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Creo que sí, por lo menos por brevísimo tiempo hasta ver cómo actúa el Ejecutivo, se debe respetar a quienes forman el Ejecutivo, especialmente al presidente de la República , porque aquí, por la inmadurez política, la pobreza moral y de conocimientos de los congresistas, ya se le pone obstáculos al presidente desde que entra y eso trae mayores problemas y desestabilidad política.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Si establecemos el voto facultativo, solamente voluntario, corremos el peligro de que los grandes capitalistas compren votos en todo el Perú y ganen todas las elecciones. Creo que, por el momento, debe ser obligatorio y, más bien, educar políticamente a las grandes mayorías, capacitarlos para que puedan hacer uso de su derecho a elegir a sus autoridades, y esto del voto obligatorio tiene otra parte negativa, que un gobierno de facto o autoritario para enraizarse en el poder, convoca a las elecciones obligatoriamente bajo coacción.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Tenemos pocos representantes y problemas en la manera cómo funciona el Parlamento para poder debatir más y mejor las leyes, y aprobarlas, pero desde el Frente Amplio nosotros consideramos que no solamente se trata de si se crean o no dos cámaras, sino –en principio– si están representados todos los peruanos y todas las peruanas adecuadamente. Y si bien es cierto que hemos conseguido paridad y alternancia, no se ha logrado, y el Frente Amplio propone que se constitucionalice el reconocimiento del Estado plurinacional para que los ciudadanos que se reconocen como parte de los pueblos aimaras, quechuas o amazónicos, o ciudadanos afroperuanos, puedan tener el 30% de la representación.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

El voto preferencial fue creado para que la ciudadanía pueda escoger entre las listas que le ofrecían los partidos políticos. Eso está completamente distorsionado porque en la práctica se ha convertido en que aquel que tiene mejor equipo de marketing y más recursos o el favor de grandes medios puede hacerse conocer, en la práctica termina imponiendo sus relaciones, su perfil personal, sobre la voluntad política democrática de las organizaciones políticas, por lo cual es necesario desaparecer el voto preferencial.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Hay que establecer dos figuras. Una, la figura de regulación y control, balance de poderes; y la otra es la coincidencia, la colaboración entre ambos poderes del Estado. No hay que desaparecer el sistema de contrapesos, porque eso es lo que está detrás de eliminar el voto de confianza.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Consideramos que el voto obligatorio debe permanecer. El voto obligatorio tiene que ver con generar una cultura política.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

Sí. Hay que recuperar la serenidad y la sensatez en el debate político y creo que el Senado ayudaría si logramos que asistan personas de valor y experiencia.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Sí, claro. La he impulsado siempre. El voto preferencial pervierte el proceso democrático y elimina la institucionalidad de los partidos políticos.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

No, porque eso sí me parece importante. La investidura me parece una vieja tradición peruana que es conveniente .

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Por supuesto, yo creo en el voto voluntario. El voto obligatorio me parece una insensatez. Y también propongo la expulsión del Congreso de los tránsfugas.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

No será necesario. Cajamarca tiene seis congresistas, ¿y en todos los Congresos que han hecho por su región? Yo más bien plantearía que lejos de ser seis se reduzcan a la mitad pero que sean personas que piensen primero en su pueblo .

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Creo que la reforma constitucional se tiene que plantear en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo tiene que determinarla.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

Hay que respetar la independencia de los sectores y poderes del Estado.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Seríamos impulsores del voto voluntario y democrático a nivel nacional.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Respaldará el retorno a la bicameralidad?

En este momento no. Me parece que la bicameralidad tiene muchísimo sentido, pero en este momento no es lo más apropiado porque se requiere una discusión abierta y amplia que tome su tiempo e involucre a todos los sectores de la sociedad.

¿Impulsará la eliminación del voto preferencial?

Uno de los grandes problemas de la calidad de personas que tenemos en el Congreso es que los cupos para ser candidatos tienen un precio. Están entre US$ 25 mil y US$ 50 mil en algunos partidos políticos y, por esa razón, los candidatos no llegan al Congreso para apoyar a la gente, sino para recuperar su inversión, ¿no es cierto? Nosotros queremos eliminar (el voto preferencial), y al hacerlo, lo que vamos a hacer es fortalecer los partidos políticos , los cuales van a tener más cuidado en elegir a su gente y, además, darán oportunidades por el orden de méritos.

¿Apoyaría la eliminación del voto de confianza del Congreso para la entrada de funciones de un nuevo gabinete?

En un sistema presidencialista como el nuestro, me parece con sentido que cuando uno sale elegido presidente de la República, ya no haya necesidad de que el Congreso le dé la confianza a un gabinete que recién se está instalando. Eso retrasa las decisiones y genera la posibilidad de desestabilización. Y lo que necesitamos en el Perú, más bien, es estabilidad.

¿Apoyará la eliminación del voto obligatorio?

Ninguna de las dos opciones es buena ni mala, lo que ocurre es que debemos analizar cuál es el contexto de cada país. En países más institucionalizados, el fraude es una posibilidad mínima, entonces el voto voluntario podría tener más sentido. En el Perú, si el voto fuera voluntario, tendríamos un gran riesgo de manipulación o de fraude, sobre todo, no solo en las elecciones nacionales, sino en las regionales.

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos. No han respondido:

Keiko Fujimori, partido Fuerza Popular

Hernando de Soto, partido Avanza País

Daniel Urresti, partido Podemos Perú

Daniel Salaverry, partido Somos Perú

