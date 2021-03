Encuesta IEP revela que Lescano sigue primero, López Aliaga sube y reina la desafección

A casi un mes de las elecciones presidenciales, las preferencias favorecen a Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga sobre los demás candidatos, pero aún predomina la desafección, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 8 al 11 de marzo últimos, traza el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Lescano se mantiene primero en la encuesta, con un 13.9% de las preferencias. Le sigue Rafael López Aliaga, con un 9.5% de respaldo, que se desmarca del pelotón de candidatos que dos semanas antes pugnaban muy cerca por el segundo lugar en el anterior sondeo del IEP.

Luego están Keiko Fujimori, con un 7.2% de intención de voto; Verónika Mendoza, con un 7% de respaldo; George Forsyth, a quien prefiere un 6.8%; y Hernando de Soto, con un 5.7% del apoyo de los encuestados.

Más abajo aparecen en el sondeo Daniel Urresti (4.5%), Pedro Castillo (3.5%), César Acuña (3.4%), Ollanta Humala (2.5%), Julio Guzmán (2.3%) y Daniel Salaverry (1.2%).

Sin embargo, prevalece todavía la indecisión y el rechazo al elenco de candidatos : un 16.6% no votaría por ninguno, un 11.4% no sabe por quién sufragar, un 2.2% piensa hacer voto en blanco o viciado y un 0.4% planea no ir a los comicios. Es decir, aproximadamente el 31% no elige a ninguno de los postulantes presidenciales. Esta situación se mantiene como estaba hace dos semanas.

La idea de no votar por nadie está más extendida entre los más pobres (niveles D y E) y quienes no saben destacan entre los más jóvenes (de 18 a 24).

Electorados

Quienes eligen a Lescano son mayoritariamente adultos de 40 años a más y hombres . Un 28% de los encuestados que lo respaldan son del sur peruano y un 34% de Lima metropolitana.

Quienes votarían por López Aliaga destacan por ser, en grupos mayoritarios, hombres de 40 años a más, capitalinos, de sectores más acomodados (niveles A, B) y de clase media (C).

Entre los que apoyan a Fujimori están más presentes quienes tienen solo educación básica y quienes radican en el norte y en Lima metropolitana.

Mendoza tiene en su virtual electorado principalmente a peruanos de los sectores más pobres (niveles D y E), quienes se identifican con la izquierda y quienes están en las regiones sureñas y en la capital del país.

Quienes apoyan a Forsyth son mayoritariamente de educación básica e identificados políticamente con el centro.

Quedan semanas decisivas.

Una ciudadanía que no se siente representada no necesariamente garantizará la defensa del orden constitucional ni de nuestro régimen de gobierno. La movilización en noviembre de 2020 tuvo una mezcla de hartazgo y conflicto con uno de los poderes del Estado más criticados como es el Congreso, un Congreso al que muchas de esas personas movilizadas habían elegido meses atrás.

Popularidad versus representación

Por Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Desde hace meses hemos insistido en un tema que no sabemos cómo resolver y es el de la representación política. Las encuestas electorales no deberían gravitar tan intensamente en la decisión de los electores, se supone que los electores tendrían un vínculo con sus candidatos más allá de los resultados de las encuestas de intención de voto. De esta manera, aunque tal o cual candidato no esté en los primeros lugares, el elector votaría por esa agrupación para garantizar su presencia en la política nacional. Eso no sucede en Perú desde hace años.

Probablemente el voto más ideológico o programático, quizá el más leal, está en el núcleo de algunos simpatizantes acciopopulistas, del fujimorismo y de la izquierda , sin embargo, eso parece no ser suficiente para ubicarlos en la segunda vuelta, salvo a AP.

Lo que observamos es el ascenso de una figura pública que opta por el mensaje fácil, estentóreo, que, dada la fragmentación existente, tiene posibilidades de pasar a una segunda vuelta, por ahora con cerca del 10% de intención de voto. A un mes de la primera vuelta, menos de una cuarta parte de los electores parece que va definiendo quiénes disputarán la presidencia en junio.

