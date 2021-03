Verónika Mendoza llegó a Puno en busca del voto perdido

Puno

La candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, llegó a Puno para recuperar el voto perdido del sur. Yonhy Lescano (Acción Popular), de orinen puneño, le ha quitado fuerza electoral en el sur.

En la campaña del 2016 era imposible acercarse a Mendoza. Hoy la realidad es distinta. En su arribo a la ciudad de Juliaca y provincias del norte del altiplano, sus seguidores podían ser contados con facilidad. Eran pocos los militantes que la acompañaron en su recorrido que arrancó muy temprano en la provincia de Melgar.

Tras su arribo a la ciudad de Juliaca, al norte de Puno, La República le preguntó a la candidata sobre este nuevo escenario electoral.

“¿Cómo piensa repuntar en este mes que resta de campaña?”, le preguntamos. Respondió la pregunta desde lo alto de la tolva de una camioneta y aprovechó la oportunidad para lanzarle un puyazo a Lescano: “Vamos a trabajar muy duro y parejo y demostrar que somos la única verdadera alternativa de cambio. No somos floro barato. No son palabras que se las lleva el viento. No como el señor Lescano, que dice nueva Constitución, pero sus candidatos al Congreso lo contradicen. Él no quiere un impuesto a las grandes fortunas, pero en su plan de gobierno sí lo plantea”, señaló.

Mendoza dijo que a diferencia de la anterior campaña la de hoy es distinta y dura por la emergencia sanitaria.

Tenía programada una reunión y una conferencia de prensa con los medios. Sin embargo, no bajó de la camioneta que la movilizó por distintos puntos de la ciudad. La prensa tenía previsto acribillarla con preguntas sobre cómo se eligió al candidato Luis Butrón, procesado por corrupción con juicios e investigaciones en curso.

Mendoza se justificó diciendo que estaba contra el tiempo y que, además, no podía generar aglomeraciones. Solo habló alrededor de 12 minutos. Se comprometió a cambiar la Constitución y a cautelar los recursos naturales para los peruanos.

