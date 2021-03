Urresti: Especialistas de mi equipo han sido contactados por López Aliaga

Daniel Urresti, congresista de Podemos Perú, refirió que Rafael López Aliaga y otros aspirantes al sillón presidencial se han comunicado con miembros de su equipo de plan de gobierno para solicitar ayuda con sus programas, de cara a las Elecciones Generales 2021.

“Quiero hacer una denuncia muy grave para nosotros, para mi partido. Hay nueve especialistas de mi equipo de plan de gobierno que han sido contactados por otros candidatos, ya sea para hacerles su plan de gobierno o para mejorarlos. Entre ellos, uno de los candidatos es el que se hace llamar con nombre... (RLA), declaró a la prensa desde el Callao.

El también candidato presidencial de Podemos Perú dijo desconocer los nombres de los otros postulantes a la jefatura de Estado que entablaron comunicación con su grupo de trabajo electoral.

“Espero tener información en lo que va de esta semana para determinar, porque yo confío en la lealtad de la gente. Si alguno de los técnicos que han trabajado conmigo decide pasarse a trabajar con este señor (...) que al parecer le pone precio a todo, lo haré conocer en su momento”, agregó.

Fiel a su estilo, Urresti continuó con las críticas a su contendor de Renovación Popular y manifestó que este último debería dar a conocer los pormenores de su “fortuna inmensa”.

“Este señor es prácticamente un cavernícola, se ha quedado en el siglo XIX. Su comportamiento y forma de expresarse así lo demuestran. Me gustaría que nos explique cómo es que hizo la fortuna inmensa que dice tener. Lo que sabemos a ciencia cierta es que sus negocios los maneja de tal manera que organiza un montón de compañías que, al final, deben 28 millones de dólares a la Sunat ”, comentó.

Podemos no apoyará vacancia contra Sagasti

Por otro lado, al ser consultado sobre la moción de censura que está impulsando la bancada de Unión por el Perú contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, Daniel Urresti descartó que su grupo parlamentario apoye esta iniciativa.

“ Definitivamente no apoyaríamos una vacancia . Este Gobierno no tiene poder de gestión, tenemos que investigar esto, no se puede quedar así”, expresó a Canal N.

