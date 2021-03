Guzmán a López Aliaga: Detrás de su religiosidad hay un hipócrita que miente

El postulante a la presidencia del Partido Morado, Julio Guzmán, criticó a su rival electoral Rafael López Aliaga (Renovación Popular), a quien catalogó como un “hipócrita” que engaña a la población bajo la figura de hombre practicante del catolicismo.

“Este señor es un peligro público. Lo que quiere hacer es un régimen fascista teocrático, pero detrás de toda esa religiosidad lo único que hay es un hipócrita, un hipócrita que le miente a la gente , que cabecea al Estado”, declaró a ATV Noticias el miércoles 10 de marzo.

Guzmán Cáceres insistió en que el aspirante a la jefatura de Estado de Renovación Popular no sería la persona que manifiesta ser y que, incluso, no cumpliría aquellos aspectos que ha planteado en su plan de gobierno.

“Es una persona que, además, dice que quiere la inversión, pero pone su plata en Panamá. Dice que quiere un Estado eficiente, pero no paga impuestos. Dice que va a proteger a los niños, pero protege a pedófilos y perversos. Este señor es un peligro público”, sentenció.

Asimismo, el candidato morado comparó a López Aliaga con el presidente de Brasil: “Un presidente como este es un peligro no solo para el Perú, para América Latina. Bolsonaro es un hippie liberal en comparación a este señor”.

“Renovación Popular se ha convertido en un nicho de fujiapristas”

Luego de que Rafael López Aliaga declinara debatir con Julio Guzmán, el líder del Partido Morado le pidió que “no se corra” e indicó que “Renovación Popular se ha convertido en un nicho de fujiapristas”.

“Señor López Aliaga, no se corra de los debates. Han organizado uno entre usted y yo, y usted lo acaba de rechazar. ¿Qué pasa? ¿Tiene medio de confrontar ideas? ¿Tiene miedo de comparar planes de Gobierno? En un estudio independiente, la Universidad del Pacífico ha demostrado que el plan morado es el mejor de todos y el de usted, uno de los peores”, expresó Guzmán en un video difundido en su cuenta de Twitter.

También señaló que López Aliaga está recibiendo apoyo de ciertos grupos del APRA. “¿Usted no les ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando en esta campaña presidencial, en donde ahora Renovación Popular se ha convertido en un nicho de los fujiapristas? ¿Usted no les ha contado a los peruanos de cómo Montesinos lo ayudó a conseguir los trenes en Machu Picchu? Eso no les ha contado a los peruanos, señor López Aliaga”, apuntó.

