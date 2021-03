Efraín Aguilar defiende a Renovación Popular y gestión de Luis Castañeda

#VersusElectoral. El candidato al Parlamento Efraín Aguilar (Renovación Popular - número 29) se mostró en contra del impuesto a la riqueza planteado por su contendor Hernán Nuñez (Juntos por el Perú - número 33).

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

Queremos devolver al Parlamento su esencia que es la representación popular y no queremos un Congreso que pierde el tiempo discutiendo tonterías, que no atiende las preocupaciones de los peruanos y que no represente los intereses privados que han penetrado al Estado.

Efraín Aguilar de Renovación Popular

Hay que prestigiar la institución del Parlamento porque se le ha utilizado como un lugar de batallas, cuentos y entre dichos, entonces hay que evitarlo.

Pregúntale a tu contendor

Nuñez a Aguilar: ¿Qué diferencia a Renovación Popular de Solidaridad Nacional?

Efraín Aguilar de Renovación Popular

Usted viene de un partido que ha gobernado la alcaldía con Susana Villarán que está convicta y confesa, mientras que yo tengo un denunciado (Luis Castañeda) al que no se le ha comprobado nada.

Renovación Popular es una nueva visión de la política peruana. Por lo menos, mi candidato Luis Castañeda está acusado y no sentenciado. Usted ha sido teniente alcalde de Villarán, entonces no me diga que no estaba enterado.

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

Efraín acaba de decir ‘mi candidato no está sentenciado’ y yo pensé que el candidato era Rafael López Aliaga y, por tanto, la explicación cae de madura: Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo. Tengo entendido que no hay ningún sentenciado por el caso Lava Jato, que compromete a Luis Castañeda Lossio.

Aguilar a Nuñez: ¿Por qué Verónika Mendoza pasa de un partido a otro?

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú es un frente de distintas expresiones políticas de izquierda. Nosotros nos reafirmamos y no negamos nuestra identidad de izquierda al contrario de Renovación Popular que no ha sido sincero sobre la continuidad del legado de Solidaridad Nacional.

Efraín Aguilar de Renovación Popular

¿Qué es más peligroso: cambiar de color, ideología o buscar vientres de alquiler para postular? Es un partido (Juntos por el Perú) a lo Pedro Pablo Kuczynski, una mazamorra de gente con ideas fuera de época. ¿Su candidata es pro Venezuela, pro Cuba, está por la libertad o la dictadura?

Sí, Castañeda está enfermo, pero si es culpable, que lo metan preso, pero su candidata (Susana Villarán) es convicta y confesa.

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

Susana Villarán no es parte de Juntos por el Perú. Los defensores de Castañeda, Comunicore y triplicación del presupuesto del Metropolitano sí son parte del partido de Rafael López Aliaga.

Efraín Aguilar de Renovación Popular

Lo invito a que me diga qué distrito de Lima no tiene una obra de Castañeda Lossio y también cuántas hizo Susana Villarán, a parte de llevarse la plata, en su periodo. Si pasas por el norte o sur encuentras obras del exalcalde.

Impuesto a la riqueza

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

El Estado debe fortalecerse mediante la obtención de nuevos recursos. Planteamos un impuesto a la riqueza que permita el Estado obtener los recursos que hoy afectan a los programas sociales y obras. La idea es que quienes tengan más, paguen más en beneficio de las grandes mayorías.

Efraín Aguilar de Renovación Popular

Es una respuesta totalitarista, es decir, hay que hacer pobres a todos. Mucha gente vive del Estado y, por eso, los ministerios están llenos de caviares y no quieren soltar la mamadera. Nosotros somos partidarios de una economía social de mercado.

#YoPrometo

Hernán Nuñez de Juntos por el Perú

Proponemos un Congreso de puertas abiertas. Plantemos políticas en beneficio de las grandes minorías como incorporar en una nueva Constitución una vida digna. Además, hay una necesidad de un sistema de transporte público ecológico, económico, eficiente y moderno.

Efraín Aguilar de Renovación Popular

Tenemos que revolucionar la educación para que la cultura no sea solo propiedad de la ciudad de Lima porque cultura es todo lo que se hace en el país.

