Al conversar con Roberto Sánchez, candidato al Congreso de Juntos por el Perú y presidente del mismo partido, queda claro que una de sus principales intenciones es reformar las políticas tributarias, pues está convencido de que a partir de ello se puede lograr avanzar con proyectos que garanticen beneficios en salud, educación y vivienda de la población.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú promueve la igualdad, por lo que él afirma que se instaurarán leyes que protejan y reconozcan los derechos de la comunidad LGTBIQ+, además de velar por la verdadera inclusión educativa y sanitaria de las personas con discapacidad. Así también, abogará por la despenalización del aborto en cualquier caso y actuará en un eje de prevención y educación sexual.

Asegurar la vacunación es algo que también tienen en agenda, y dijo estar de acuerdo con el apoyo de la empresa privada para lograr llevar a cabo el plan estatal, respetando las fases ya establecidas.

¿Por qué la gente debería apostar por un gobierno de izquierda?

Estamos convencidos de que, luego de 30 años con régimen económico y político como el que hemos vivido, no ha estado centrado en el desarrollo, en la calidad de vida de la gente, si vemos la brecha de infraestructura de servicios, lo abandonado que está la microempresa sin importar su valor social y de empleo, si vemos cómo está la desnutrición crónica, la pobreza: un millón de familias sin agua ni desagüe solo en Lima. Y mira cómo el sistema de salud pública hoy realmente es uno de los más necesitados de América Latina, la educación igual. Estos elementos hacen que necesitemos nuevas reglas que equilibren, y que nuestra economía social de mercado no sea mercantilista, sino que piense en la gente , en el campo, en los trabajadores, agricultores, con nuevos parámetros de justicia.

¿Esta economía de mercado que plantean contempla la inversión privada?

Nosotros creemos en la inversión privada y creemos que debemos duplicar la inversión pública. Creemos en una minería libre y competitiva. Lo que sucede es que si no se pagan tributos justos, si se crean regímenes especiales para compensar y subsidiar la actividad privada —y el Estado se pone de costado dejándonos al libre mercado—, entonces en esos parámetros ¿cuándo vamos a desarrollar y a progresar? Nosotros apostamos, sí, por inversión, pero con derechos fundamentales garantizado por un Estado con una profunda reforma tributaria para que todos tributen. Esa es la única forma de progresar.

¿Cuál sería la propuesta para lograr la reactivación económica?

No podemos hablar de reactivación si no tomamos decisiones fuertes para garantizar y preservar la salud, la vida de la gente, para hacer esos cambios fundamentales y asumirlos como derechos básicos: salud, educación, vivienda, internet. Necesitamos también una profunda reforma tributaria. No puede ser que la Sunat diga muy suelta de huesos que el 8% del PBI cada año se fuga a paraísos fiscales por una deficiencia normativa respecto a la tributación.

Entonces, principalmente se plantearía políticas para evitar la evasión fiscal...

Mira cómo López Aliaga, que se vende como empresario modelo, tiene un monopolio que fue concedido casi gratis en la época del fujimorismo. No paga impuestos, se declara en quiebra por su ingeniería contable cada tres, cuatro años, inventa una nueva empresa. ¿Qué tipo de empresario es ese que no piensa en el país, que no tributa? Nuestra propuesta de fondo es la gente, la calidad de vida de la gente pero con una profunda alianza con un empresariado que quiera estándares competitivos .

¿Cuál sería el beneficio de crear una nueva constitución para dinamizar la economía?

Yo creo que es millonario desde el lado del Estado, desde el lado de la gente. Aquí en el país desde el 93 que se instauró una constitución saliendo de la época terrible de violencia y terrorismo que nunca debimos haber afrontado. Se hizo para garantizar ya una forma impuesta con regímenes realmente de mucho favorecimiento al capital privado, mercantil, y no se pensó en la necesidad de financiar el desarrollo. Entonces, nosotros decimos que vamos a hacer una reedición de todas las exoneraciones tributarias, de todos los contratos de estabilidad tributaria. Creemos que necesitamos replantear el capítulo económico de la constitución . Nosotros no abogamos por expropiación, nosotros no queremos ese tipo de política; lo que queremos es equilibrar, que de las enormes riquezas se tribute y se financie el desarrollo.

El candidato a la presidencia Hernando de Soto dijo que el cambio de la constitución generaría una paralización en la economía de dos años, aproximadamente, ya que los inversores no tendrían las reglas del juego claras. Se entiende que se debería hacer una reforma por el tema tributario, ¿pero cree que sería lo más idóneo en este momento de crisis?

Estos cambios fundamentales no ocurren de un día a otro. Nosotros no estamos imponiendo, le estamos planteando al país un diálogo de todas las fuerzas democráticas, del empresariado honesto con visión del país. Estamos proponiendo a las comunidades quechuas y aimaras de hacer un camino de reencuentro, de parámetros de equilibrio entre las reglas del mercado. Necesitamos pensar en las comunidades y en la gente. No tenemos visiones revanchistas ni de odios. Los peruanos tenemos un solo enemigo: la corrupción. Por eso vamos preguntarle a la gente a través de un referéndum y sobre esa base iremos decidiendo .

Respecto al tema electoral, hay un gran grupo de indecisos que junto con los que tienen la intención de votar nulo o en blanco, según últimas encuestas. ¿Considera que esto se debe a que los electores ya no creen en los candidatos debido a la corrupción de estos últimos cinco años de gobierno?

Totalmente de acuerdo. En el Congreso tenemos más de 60 legisladores con procesos abiertos en materia judicial y de corrupción. ¿Cuántos candidatos presidenciales tienen procesos? El señor Urresti, de violación; Keiko Fujimori, de lavado de activos; López Aliaga, si bien es cierto tiene marcos absolutamente no éticos, y además podemos decir también de corrupción, porque evadir impuestos es corrupción. Si nos mostramos de esa manera, ¿qué nuevo comienzo va a haber? Todos nuestros últimos presidentes están involucrados en corrupción .

En ese panorama donde los candidatos que lideran las encuestas han cometido ilícitos, ¿por qué cree que Verónika Mendoza ha bajado al quinto lugar?

Yo creo que hay tendencias, si bien es cierto alguien se está demarcando en el primer lugar. Algunos dicen que nosotros estamos segundos en las encuestas, y otros, tercero, cuarto. Pero nosotros, cuando estamos en las calles, vemos ovación, aceptación, un cansancio de la gente de querer replantear el país de manera profunda. Creo que hay una campaña muy intensa que dice que somos terroristas. El propio candidato Guzmán, con una ignorancia absoluta, dice que somos una izquierda que no ha madurado. ¿Cuántos líderes de izquierda hay que nunca han gobernado? No tengan miedo. Nosotros queremos democracia.

En el tema de salud, lo primordial ahora es asegurar la vacunación. ¿Ustedes permitirían que los privados puedan adquirir las vacunas para apoyar al plan de inmunización?

La vacuna en el mundo es un bien escaso. Los laboratorios, en toda nuestra primera fase, no han podido resolver la demanda de todos los países, y está preferente y casi exclusivamente dialogando y negociando con los propios estados. En un segundo momento creo que debemos convocar a la empresa privada para poder hacer que la cadena logística, que la cadena de supervisión, de control social, sea acompañada también por la eficiencia del sector privado. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no decimos “aquí solo el Estado y no tiene nada que ver el empresariado”, no. Pero tampoco es “yo tengo poder, yo me vacuno primero, los demás que esperen”. El cronograma de vacunación en el mundo no está regido por aquellos que tienen o no plata para financiarla, está dirigido con criterio epidemiológico .

¿Apoyarán el aborto legal, seguro y gratuito bajo cualquier causal de embarazo, así como se aprobó en Argentina?

Nosotros apoyaremos la despenalización del aborto bajo cualquier causal, pero tenemos absolutamente definido que no lo pondremos como un método anticonceptivo . No queremos una cultura del aborto, queremos una cultura de la prevención. Vamos a invertir de manera fuerte y agresiva en educación, información y atención oportuna para evitar situaciones complicadas, porque el aborto es una situación extrema. Nosotros no estamos haciendo religión, estamos haciendo salud pública para evitar que muera la gente.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú menciona mucho la inclusión social. ¿Han planteado promover leyes para reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+?

Nosotros creemos que este bicentenario ha de ser el bicentenario de la fraternidad, de la cero discriminación. Con ese mismo convencimiento, como Estado, reconoceremos con leyes adecuadas, con un sistema de políticas públicas y normas para que las personas de la comunidad LGTBI pueda ejercer su libre derecho a amar, a casarse, a mantener el cuidado de su vida con una pareja. Esto no es como dicen por ahí que estamos promoviendo, no señores, estamos respetando el derecho de un sector del país. No es la mayoría, pero también tienen derecho a que el Estado reconozca la dignidad de sus decisiones. Eso no pone en riesgo la familia. Yo soy profamilia pero también tengo la capacidad de reconocer .

Existen más de tres millones de personas con discapacidad en el Perú. En las políticas inclusivas de Juntos por el Perú, ¿se ha tomado en cuenta a esa población?

Hay ley, hay reglamento, hay CONADIS, hay diferentes instituciones pero no hay voluntad política para financiar el desarrollo de las personas con discapacidad. Nosotros creemos que hay necesidad de grabar a la minería, por lo menos con el 1% de tributos a fin de disponer de un fondo de compensación para el desarrollo y la calidad de vida para aquellos que en nuestro país afrontan la vida con discapacidad. Solo disponiendo de un gran fondo financiero vamos a poder articular políticas inclusivas . Los tres millones de peruanos tienen que ser ahora prioridad del bicentenario.

Acerca del gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, ¿considera que está realizando un trabajo adecuado o se podrían hacer mayores esfuerzos?

Es complicado, nunca pensó el presidente ser presidente en condiciones así. Estoy viendo que hay esfuerzos fuertes con negociaciones importantes para conseguir la vacuna en un contexto de escasez en el mundo, le reconozco eso. Pero le critico no haber tenido ni tener hasta ahora la decisión firme de tomar control de la producción de oxígeno de todo el país para garantizar la vida de las personas que están perdiéndose por falta de oxígeno.

¿Qué opinión le merece el actual Congreso?

Lo más desacreditado que tenemos en el país es el Congreso. Es increíble, las fuerzas golpistas se quieren traer abajo el sistema anticorrupción, se quieren aprovechar de este desorden para provocar caos. Acción Popular ha sido uno de los primero golpistas, con Merino, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos . En realidad estamos viviendo un periodo de crisis muy profundo en el país. Felizmente, la gente no respalda la labor del legislativo y hoy, que se siente en orfandad, hay un ánimo de renovarlo todo en el país.

