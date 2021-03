Mendoza sobre Humala: “Me apena que se esté llegando a este nivel de bajezas”

La candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, se pronunció respecto a lo dicho en la víspera por el expresidente y aspirante al sillón presidencial por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, quien sostuvo que ella fue una de las personas que escribió en las agendas de su esposa, Nadine Heredia.

Mendoza manifestó que le “apena” que Humala llegue a ese “nivel de bajezas” y aseguró que lo dicho por el exmandatario no es verdad y solo lo dice para ganar popularidad.

“ Me apena que se esté llegando a este nivel de bajezas de parte de ese señor que, al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna . Él sabe perfectamente que eso no es verdad y lo saca a la luz supuestamente (...) Lo que constato es desesperación y me apena, me apena mucho”, señaló a la prensa durante una visita a Puno.

El último miércoles, durante entrevista con Marco Sifuentes, Humala también calificó de “malagradecida” por haberse alejado de su partido político.

“(Verónika Mendoza) trabajaba más con Nadine, pero también conmigo. Muchas de las anotaciones en las agendas en general se las he dictado a ella, pero son mis expectativas. Ella inclusive acompañó a Nadine en viajes. Me parece una malagradecida por la forma en cómo se fue, causando el problema de Espinar, porque la autora del problema es ella”, detalló.

Sobre el conflicto en Espinar

Asimismo, Ollanta Humala dijo que Verónika Mendoza se alejó del Partido Nacionalista luego que incentivara el conflicto social en Espinar, Cusco, en el 2012. La entonces congresista envió un informe al alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, en el que advertía un supuesto peligro de muerte de la población por la contaminación de la minera Xstrata.

Ante ello, la postulante de JP recordó que este conflicto fallecieron tres campesinos que “reclamaban por un ambiente sano y una vida sana bajo la responsabilidad de su gobierno”. Él (Humala) hasta ahora sigue diciendo que no hay contaminación, cuando hay estudios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud, una resolución del Poder Judicial que dice que hay contaminación , que se tiene que ayudar al pueblo de Espinar a que se descontamine”, aseveró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.