Lo que proponen para la educación

Un tema obligado, indispensable de tratar, pero que algunos candidatos apenas mencionan en sus declaraciones públicas, en los debates, es el de la educación en el Perú. Seguramente estiman que no da votos, que no atraerá apoyo en las ánforas .

“Los actuales candidatos deben tocar problemas de fondo. Y lo primero que deben tener claro son los cambios educativos que se están dando con esta pandemia. Por ejemplo, nuestra escuela era exclusivamente presencial, pero en el futuro será semipresencial, tendrá que haber una fortaleza hogar-escuela”, afirma el experto en temas educativos Hugo Díaz.

“También se han revalorado competencias que antes no tenían el peso suficiente en el currículum, es decir, hay toda una reforma curricular importante... Recién teniendo un panorama básico, general, es que se debe ir a temas específicos. Si no tenemos definiciones de cuáles serían las características del nuevo sistema educativo, entonces cómo se opinará de qué tipo de docentes formamos… Es muy importante tener ese marco y de allí derivar a las reformas en la educación rural, la bilingüe, la Sunedu...”.

La intención de reunir aquí a los candidatos a las Elecciones Generales del 11 de abril tiene ese objetivo, dar a conocer qué visión general tienen de la educación que el Perú requiere y sus principales propuestas.

Visión de futuro

Para la psicóloga educacional del IEP, Sandra Carrillo, se debería tener un plan a largo plazo en este tema, para aspirar “a tener una educación equitativa e inclusiva”. Advirtió, entonces, que hay propuestas " generales” y “no ha existido debate técnico”.

Carrillo ha elaborado el destacado documento: “Políticas para una educación equitativa e inclusiva”, en el que se propone una hoja de ruta para las nuevas autoridades, contemplando diversas acciones para 100 días, 1 año y 5 años.

Allí se plantea fortalecer el sistema educativo en base a la equidad y la inclusión, por ejemplo, con la ampliación de la oferta de servicios de atención a la primera infancia (0-2 años) y universalización (3-5 años), proporcionando equipos profesionales y materiales educativos, garantizando la atención a estudiantes que vienen de familias castigadas por la pobreza y la pobreza extrema, etc.

Y propone, como una de las primeras medidas, la generación de un llamado “pacto educativo” en los primeros 100 días del próximo gobierno, convocando al Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional, para decidir las necesarias acciones y de ese modo enfrentar las consecuencias del flagelo del nuevo coronavirus antes del inicio del año escolar 2022.

Y, además, para el profesor e investigador César Guadalupe, de la Universidad del Pacífico, este contexto, donde se aproxima el bicentenario, es una oportunidad para que los candidatos mejoren sus posturas y apunten a construir una república donde se garanticen los derechos de todas las personas.

Preguntas a los candidatos

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos. No han respondido:

Keiko Fujimori, partido Fuerza Popular

Hernando de Soto, partido Avanza País

Daniel Urresti, partido Podemos Perú

Daniel Salaverry, partido Somos Perú

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

En Juntos por el Perú estamos planteando una reforma del sistema educativo, con participación protagónica de los mismos docentes. Necesitamos mejorar sus condiciones laborales. Hoy, el 40 por ciento de ellos está en una situación de contratados, es decir, en una absoluta precariedad laboral. Nosotros nos comprometemos a incrementar el número de plazas en 50.000 anuales adicionales para que nuestros maestros y maestras sean nombrados, así como duplicar su poder adquisitivo hacia el término de nuestro mandato.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Totalmente. Debemos fortalecer el rol del Estado en la educación privada para que no se cometan abusos y para que no sean terreno de mafias ni se juegue con las expectativas de los jóvenes, de las familias. Necesitamos una adecuada regulación y fiscalización, y el fortalecimiento de la autonomía de la Sunedu, garantizando el nombramiento del o la superintendenta por concurso público.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Sí. Nosotros apostamos por una educación pública de calidad, laica, intercultural, con enfoque territorial, ambiental y de género y, además, una educación crítica, con un enfoque científico.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Creemos también que es importante avanzar en ese sentido. Primero que nada, terminar por garantizar que nuestros niños y niñas que hablan lenguas originarias puedan ser educados en sus respectivas lenguas, respetando sus culturas; y ampliando que todos los sectores de la sociedad castellanohablante puedan conocer otra lengua originaria y, asimismo, promoveremos una mayor integración entre los diversos sectores de nuestro país.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Todo el apoyo para mejorar la calidad de educación en el Perú. En nuestro gobierno hará la revolución educativa porque vamos a invertir lo más que podamos en todos los niveles educativos. Mis 40 años en la educación los voy a sintetizar en mi gobierno, que ya tiene nombre: el quinquenio de la educación pública. Vamos a invertir en mejorar la infraestructura, la tecnología, vamos a ver el currículo, a capacitar profesores, a mejorar su sueldo, que en Perú está en un promedio de 2.500 soles, y en Chile más de 7.000. Ahí está la explicación de por qué estamos mal. Otros países han crecido porque invirtieron en educación.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Todo mi apoyo a Sunedu porque gracias a ella la Universidad César Vallejo, la Sipán y la Autónoma han mejorado en calidad, debo reconocerlo. Nos ha exigido tener laboratorios, buenos profesores, a impulsar la investigación. Nunca más universidades en cocheras, en edificios alquilados. Mi respaldo a la Sunedu, solo que cumpla con su función, que es licenciar las universidades. Y no nos vamos a quedar solo con el licenciamiento. Tenemos que impulsar el Sineace de las universidades.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Todo el apoyo. Creo que es una educación que nos impulsa.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Es el compromiso de nuestro gobierno. Debemos tener peruanos preparados para el mundo, y eso significa preparar a nuestros jóvenes para que cuando vayan a la China se comuniquen con los chinos, y cuando vayan a EE. UU. se comuniquen con los americanos... Vamos a impulsar la educación bilingüe obligatoria. La primera universidad bilingüe en el Perú será la Vallejo.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Es una ley que no ha servido para tener una educación de calidad. Mucha sanción, nada de capacitación al magisterio. Esta ley se debe modificar. No se puede mantener la sanción de sacar al maestro que no aprueba dos veces el examen. Lo importante es capacitar al profesor, darle las herramientas necesarias. Voy a comprar un satélite para que los alumnos y los maestros tengan internet gratuito, porque es una herramienta indispensable en estos momentos. Sostengo que la Ley de Reforma Magisterial se debe modificar en varios puntos.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Sí. Ha servido para evitar universidades que funcionan incluso en garajes o encima de los chifas. Eso no se puede permitir. Las universidades deben funcionar en ambientes adecuados, tener laboratorios, etc. La Sunedu está haciendo una tarea importante en ese sentido, estableciendo orden, haciendo que las universidades se esfuercen, y por lo tanto es indispensable seguir apoyando ese trabajo.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Si alguien quiere ingresar a un colegio parroquial, tiene toda la libertad de hacerlo. Hay padres de familia que ven muy bien poner a sus hijos en un colegio religioso. Tienen la libertad de elegir la educación que prefieren para sus hijos.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Creo que sí. El inglés y algunas lenguas originarias, como el quechua, por ejemplo, son necesarias para crecer. Por cierto, ahora mucha información viene en internet en inglés y todos los chicos tienen que saber ese idioma. También los chicos aimara, quechuas, de la Amazonía. Igualmente, nuestras lenguas maternas y originarias deben ser un tema importante en la educación en el Perú.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Yo promuevo colegios. He promovido más de 9. Mi propuesta es eliminar todo este tema de abuso contra los niños, dicen que lo han retirado, (habrá) una comisión investigadora de la vulneración de los derechos del niño, que sea aplicada desde (el exministro Jaime) Saavedra... Mi propuesta es la tecnología en la educación... Ya perdieron el 2020, el 2021 está perdido, entonces eso tiene que ser solucionado rápidamente con tecnología. También con una, digamos, promoción de un año más de secundaria. Quiero homologar el sistema peruano con un sistema internacional.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Sí, pero le pondría una valla un poquito más alta. Yo sí le pediría, como es en la UNI en donde enseño, una certificación internacional... Todo un sistema de acreditación que en la UNI lo hemos pasado bien. Está en el top del mundo supuestamente porque es algo superior que Sunedu. Se llama ABET, hay varios sistemas de acreditación internacional... Un plan que me llama la atención es el de Beca 18, me parece espectacular.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

En el Perú mucha gente es cristiana, hay un porcentaje de ateos, pero que son como cualquier peruano. Creo que nada debe ser obligado... en el colegio tú das la oportunidad a tener formación religiosa. Entonces, tiene que ser voluntaria... ¿Quiere tomarla o no? Yo sí considero importante tener formación religiosa... Otros no quieren, bueno, que sea libre.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Trilingüe, diría. Primero el español porque es nuestra lengua, segundo respetar la lengua originaria qué es el quechua y el aimara, que es maravilloso. Pero también debe haber inglés, porque es ya el idioma universal, pero inglés fluido.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Es necesario tener una reforma magisterial, pero no puede continuar tal cual está. Tenemos una reforma que en la práctica ha perpetuado los niveles de desigualdad e incluso los ha profundizado. Infraestructura educativa abandonada, hace más de 12 o 13 años que no se contrata personal auxiliar, más del 40% de maestros sin nombramientos... Necesitamos una educación de mayor calidad, sin duda. Lo que haya que rescatar habrá que rescatarlo.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Sí, es importante. Vengo de universidad pública, desde esa época (años 80) reclamábamos un sistema de certificación y de mejora de la calidad educativa de las universidades. Menos mal se creó la Sunedu, pero aún falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, ha avanzado en la acreditación de universidades, pero ¿ha sido conducido bien en todas las universidades? Hay que revisarlo... Las universidades públicas no pueden cerrarse, si están mal, deben ser intervenidas y acompañadas...

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Algunos piensan que es la eliminación de la enseñanza de los valores en la educación. No es verdad . Educación laica significa que el Estado, garantizando la libertad de credos, actúa en función de la política pública y la mayoría ciudadana, y no de un enfoque sesgado, por muy importante que sea tal o cual denominación religiosa.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Obligatoria no, pero hay que garantizar la educación bilingüe para las comunidades y las escuelas ubicadas en regiones donde hay lenguas propias. El Minedu debe asegurar cursos gratuitos para los que quieran aprender un segundo idioma originario, y tiene que ver con estudiar lenguas o idiomas extranjeros de manera voluntaria.

Ollanta Humala, candidato Partido Nacionalista Peruano

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Tenemos que crear un plan de rescate de la educación. Para eso, necesitamos hacer un llamamiento. En realidad, educación y salud van de la mano. Hay la ley para movilizar recursos materiales y humanos: llamaría a todos los estudiantes universitarios del último año para que se sumen voluntariamente al rescate del año escolar 2020. Crearíamos el paquete escolar para cada estudiante, así como repartimos víveres, repartiremos libros con su tablet, instalándole todas las lecciones que debe aprender el niño o la niña, y una guía para que los padres colaboren. En la medida que la vacunación lo permita, debemos retomar las clases presenciales. En el caso de la educación superior, tenemos que hacer lo mismo. Y convocar a los estudiantes de último año (de las carreras de Ciencias de la Salud) para que hagan sus prácticas en la lucha contra el Covid-19 y les valga para su título profesional, así ayudarán de manera voluntaria a recuperar el año escolar perdido.

“La única manera de resolver los problemas de la desigualdad es la enseñanza... Trabajaré para incrementar el número de becas para los estudiantes. Crearemos el paquete escolar, que será de libros, textos, una tablet con todos los programas académicos y una guía para que los padres colaboren con el tema de la recuperación de la educación... También planteo para los jóvenes el uso de escuelas técnico–comercial para facilitar su inserción en el mercado laboral. Y continuaremos la inversión en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) para que los hijos de familias pobres puedan continuar estudiando y obtengan bachillerato internacional”.

(Declaraciones realizadas en los medios locales en los últimos días).

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

No podemos hacer ninguna reforma educativa si no solucionamos problemas urgentes. Primero, asegurar que todos los niños que lo necesitan tengan tablets. Segundo, que tengan datos de internet. Tercero, crear el programa de promotores para que los niños sin conectividad tengan la capacitación de funcionarios del Minedu y estudiantes de los últimos ciclos de algunas facultades... Vamos a continuar con la reforma magisterial, fortalecer los incentivos para que los profesores mejoren su performance, no solo en sueldo, sino con la oportunidad de que se les capacite con maestrías y doctorados financiados por el Estado.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Vamos por el fortalecimiento de la Sunedu, que no tenga intervención política, que su jefe sea designado por concurso público y que, además de eso, certifique a los institutos superiores.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

La educación tiene que ser laica. Por una razón muy sencilla: la educación es para todos los peruanos, independientemente de qué religión profesen. Soy católico, pero respeto todas las formas de fe y espiritualidad. Aquellas opciones que quieren imponer una religión están equivocadas, quieren volvernos a la Edad Media, a la Santa Inquisición.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Es fundamental que nuestra educación progresivamente comience a valorar nuestros idiomas, que no solo es el castellano, sino el quechua y el aimara... Es fundamental que los peruanos tengan la oportunidad de estudiar esos idiomas para lanzar nuestra identidad, y por otro lado es importante que el Perú se asiente en el mundo, y es importantísimo que en la escuela pública se aprenda el inglés.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Esa ley hay que modificarla. En lugar de avanzar nos ha hecho retroceder en la educación, pues se ha hecho con la clara intención de traer abajo a los maestros. Se han hecho los exámenes con la intención de sacar a los maestros... Los exámenes deben ser para evaluar a los maestros, pero para darles una asistencia técnica, o sea capacitarlos para mejorar y no botarlos del trabajo. Tenemos que variar todas las leyes en función del nuevo objetivo de Estado. Si nosotros queremos construir un Estado que nos permita vivir todos en armonía, necesitamos un Estado promotor que genere esas condiciones, y vamos a tener un modelo económico industrializado de todos nuestros recursos, así tenemos que apuntar a mejorar nuestra educación en función de ese objetivo.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

La Sunedu ha sido con esa intención de frenar a las universidades, yo creo más en la autonomía de las universidades. Al inicio tendremos que recibir a la Sunedu, pero luego de un debate nacional con las universidades, tendremos que replantearla en función del objetivo del Estado.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Si hay (cursos de) Religión, es derecho de las personas y el Estado no tiene por qué intervenir. No veo un mayor problema. Tampoco podríamos diseñar un tipo de Religión para imponer a todo el país.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

La educación bilingüe es clave. Los idiomas a enseñar en los colegios es importantísimo y no se pueden descuidar. No solo el quechua y dialectos que hay en el Perú, sino también otras lenguas a nivel mundial, pues comercializamos con diferentes países o van de turismo. Hay que estar bien formados. Si uno sabe idiomas, no tiene mayores problemas en la vida.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Sí, mantendré la Ley de Reforma Magisterial, además la impulsaré. Y hay que pagarles más a los maestros.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

¿La continuidad de la Sunedu? Sin duda, y hay que reforzarla. Con alguna variante: no me parece que el ministro de Educación nombre al superintendente. Me parece una injerencia inaceptable. Y hay que cerrar las universidades que no funcionan y han estafado . Y el Estado debe fortalecer a la universidad pública, tiene que levantar el nivel de la universidad pública. Y hay que darles opciones de educación técnica superior a los jóvenes.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Creo en la multiplicidad de la propuesta educativa. Creo en la educación laica. Creo en la educación religiosa... y conviven. Tienes muy buenos colegios privados laicos y muy buenos colegios privados religiosos. Y en el tema de la educación pública, con excepción del curso de Religión, la educación es laica. Ese no es un tema que yo tocaría.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

¿Educación bilingüe obligatoria? Sí. Sin duda. Diría, trilingüe. El inglés es universal. El chino cantonés también es un idioma que ha empezado a cubrir el mundo; por eso de la misma manera sería superútil, y no sé si en todo el país, que en las regiones se trabaje en el idioma nativo.

“Planteamos un audaz programa de internados rurales, que entregue a sus educandos la misma cantidad de horas que a los alumnos citadinos. Y hay que asegurar la interconectividad total, eso va de la mano con exoneraciones tributarias a bienes y servicios de las nuevas tecnologías para la educación... Además, necesitamos elevar el nivel remunerativo y de prestigio de los maestros”

(Declaraciones a la emisora RPP).

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Lo más importante es que todos los alumnos tengan internet, por eso queremos adquirir un satélite de comunicaciones y mientras eso ocurra debemos hacer tratados internacionales con Brasil, que ya tiene un satélite. Todas las instituciones deben tener internet gratuito. Las empresas privadas de telecomunicaciones deben ponerse la camiseta del país y darles internet a las instituciones obligatoriamente. Por otro lado, es importante promover una educación para el trabajo, los jóvenes al terminar el colegio deben tener competencias técnicas. Y debemos mejorar la capacidad de los profesores.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Por supuesto.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Debemos ser inclusivos, una educación que incluya a todos los peruanos.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Es importantísimo. No solo nuestros idiomas, sino el inglés. Debemos ser competitivos a nivel internacional.

“Vamos a reestructurar la malla curricular con una educación para el trabajo, para que los jóvenes saliendo del colegio tengan competencias para trabajar y no aceptar empleos informales y terminen mal pagados... También promoveremos la educación por regiones, para potenciar el aprendizaje y las habilidades de acuerdo a la necesidad económica de cada región, pues hoy el currículo se diseña en Lima, de espaldas a la diversidad... Necesitamos que el Ministerio de Educación y el de Trabajo se junten e impulsen las carreras con mayor demanda laboral... Apoyaremos a niños y jóvenes que tuvieron que dejar los colegios privados, además de mejorar la conectividad para una mejor educación virtual”.

(Declaraciones en el CADE Ejecutivos).

Fernando Cillóniz, candidato de Todos por el Perú

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Estoy a favor de la carrera pública magisterial, pero hay que introducir el concepto de meritocracia. Los maestros tienen que ganar mucho más. La burocracia en el Ministerio de Educación es frondosa, eso se tiene que racionalizar y esos ahorros deben ir a remunerar mejor a los maestros. Se puede duplicar o triplicar la remuneración de los maestros.... Hay que despolitizar el sector Educación como el de Salud, y repetir el éxito extraordinario de la autonomía del Banco Central de Reserva. Propongo constituir instituciones autónomas que no dependan de los cambios políticos. En el BCR cambian al ministro de Economía y no cambia el BCR. Está muy politizada la función de la educación. La Constitución prevé crear organismos autónomos. Puede llamarse Autoridad Autónoma de la Educación, no dependerá del ministro de Educación ni del Congreso. Hemos tenido 8 ministros de Educación, un sector que cambie así en 4 años es inviable.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Sí, por supuesto, hace un trabajo importante. Pero quisiera incluir el examen de conocimiento de cada egresado. Hace falta un examen para cada profesión tomada por una institución independiente para evaluar sus conocimientos. Esa sería la mejor forma de desacreditar la estafa de parte de las universidades bambas. Me consta, hay muchos títulos que se venden. Estoy seguro de que los egresados de UNI aprobarían fácilmente esas pruebas, en cambio, egresados de universidades bambas no sabrían responder ninguna pregunta.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Sí. Siendo yo cristiano, no debe ser obligatoria.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Sí, el inglés debería ser obligatorio, y además las lenguas nativas.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

La reforma educativa es muy importante. Voy a repetir algo que nos decía Angela Merkel: hay que invertir más en la educación porque los ignorantes nos cuentan muy caro. La ignorancia en el Perú nos hace tener los peores políticos. Por eso necesitamos invertir mucho en educación y debe ir en la tecnología. Tenemos que terminar con el proyecto de la red dorsal nacional para llevar internet de fibra óptica a todo el Perú y distribuirla al resto del país con antenas, y donde estas no llegan debemos dotar internet por satélite, un poco más lento y caro, pero debe tenerlo todo el país. Profesores y hasta directores deben adecuarse a nuevas tecnologías para que puedan llevar el conocimiento a cada región. Y separar y regionalizar la educación, porque no les puedo dar la misma educación a niños y jóvenes en la selva, que a niños y jóvenes en la costa o sierra. No podemos centralizar desde Lima la educación, debemos regionalizarla. Y ponerla en manos expertas, no en manos de improvisados. Debe ser una educación totalmente asistida en función de brindarles conocimientos a nuestros jóvenes y niños para que puedan desarrollarse social y económicamente. Por supuesto que sí mantendré la Ley de Reforma Magisterial.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Fortalecería más bien Sunedu.. Con el paso del tiempo se ha politizado. Yo reforzaría con personal y personalidades totalmente intachables.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Por supuesto que sí, todos debemos tener y recibir el mismo conocimiento indistintamente de nuestra posición religiosa.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Por supuesto que sí, y restableceré también la educación cívica, que tanta falta le hace a nuestro país.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

En el Perú estamos cansados de reformas, y lo que hay que hacer en el Perú es una verdadera revolución educativa. Pero no impuesta, con personas que piensan desde Lima, que piensan que Lima es el país, con personas academicistas. Se haría desde abajo, con los maestros, los padres. Eso pasa porque se declare en emergencia a la educación y se le asigne un presupuesto no menor del 10% del PBI. En la Constitución debe concebirse como un derecho. Y tenemos que abrir las puertas de las universidades del país para que los hijos del pueblo tengan acceso libre y la universidad misma, en un periodo de dos ciclos, selecciones a estos jóvenes y para quienes no puedan avanzar hay que tener convenios con centros superiores técnicos, se necesitan técnicos en el país.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Hay que evaluarla y sacar lo positivo. Hay muchos jóvenes que se quedaron en la calle luego de una gran inversión y no saben a dónde ir, y no pueden estar mendigando un derecho constitucional. La Sunedu ha tenido que ver con el buen papel que ejercen las universidades, pero me gustaría que comprometa al Estado a arrancar un presupuesto para gestar la verdadera investigación en las universidades.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

No debe haber ni privilegios ni discriminaciones en la educación. Todos merecemos iguales oportunidades.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Por supuesto.

“Nuestra propuesta en Perú Libre es realizar una revolución educativa ante el fracaso de las reformas y modelos que se han ensayado en los últimos años en el sector educativo. La educación debe dejar de ser un privilegio”.

(Declaraciones en Andina).

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Mantendrá la Ley de Reforma Magisterial?

Tiene que impulsarse la educación digital en el Perú. Eso es vox populi. Pero tiene que implementarse la infraestructura suficiente para ello. Hay que tener en cuenta que el internet no llega a no más del 40% del territorio nacional. Entonces, para eso se necesitan más estaciones de internet. Pero ya no comprando señal a satélites extranjeros. El Perú tiene que esmerarse en tener sus propios satélites y dotar de las tan comentadas tablets a todos los estudiantes peruanos... Es una lástima que el año 2020 haya sido perdido por los estudiantes pobres del país... Lo que quiero decir es que hay que reformar la educación, pero siempre con prudencia. No se trata de reformar con fanatismo político, sino hacer una reforma real de lo que es el Estado, con la participación de los especialistas. Para eso están los asesores, y hay que convocar a los asesores de todos los partidos, porque eso es la democracia. Es dañino el sectarismo político.

En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?

Sí, porque ha dado buenos resultados.

De ganar, ¿se compromete a apoyar la educación laica?

Claro que sí, porque somos un Estado laico. Esa época del coloniaje ya ha pasado. Acá todas las Iglesias tienen los mismos derechos.

¿Establecerá en su gobierno la educación bilingüe obligatoria?

Tiene que ser bilingüe. Por mi propia experiencia. Cuando yo era niño, yo entendía el 50 por ciento de español, y por lo tanto solo entendía la mitad de lo que me decía el profesor, esa deficiencia la arrastré hasta la secundaria, pero con esfuerzo quedé como un buen alumno. Eso muestra que los peruanos originarios tenemos un coeficiente intelectual muy bueno... pero por el sistema monolingüe los peruanos originarios se encuentran en una desventaja.

