Candidato de RP asegura que Sagasti debe pedir su remoción ante el Congreso

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

César Figueredo de Somos Perú

Durante estos 30 años de carrera pública, me han llevado a conocer la realidad de la formalización en el país. Nunca he postulado a nada y nunca he estado en política, pero siento que se deben hacer algunas cosas en este sector.

Héctor Valer de Renovación Popular

Es necesario elevar el nivel de debate del Congreso. Quiero entregar la experiencia nacional e internacional de funcionario público. Además, creemos que el Parlamento debe modernizarse e implementar centros de investigación para emitir leyes.

Cambio de Constitución

Héctor Valer de Renovación Popular

Tenemos una posición partidaria dividida en dos partes. La primera es modificar la Constitución, sobre todo el capítulo económico y, en segundo lugar, preparar al pueblo peruano para un cambio total de esta, con participación de todos los actores sociales, económicos y ambientales del país.

César Figueredo de Somos Perú

La Constitución tiene que ser un nuevo pacto social. Necesitamos una nueva para que refleje todas las aspiraciones que tiene el Perú. Nosotros creemos que se tiene que hacer de frente, en un solo acto.

¿Está de acuerdo con la candidatura de Vizcarra?

César Figueredo de Somos Perú

En Somos Perú, no hay ninguna disidencia. Doscientas personas firmaron una carta y, de estas, 85 no aparecían en el Reniec. Tenemos 35.000 mil afiliados a nivel nacional, entonces imagínate lo que representan 200, aunque son opiniones respetables. Vamos a llegar al Legislativo con una bancada muy grande.

¿Está de acuerdo con la posible destitución de Sagasti como planteó Rafael López Aliaga?

Héctor Valer de Renovación Popular

Nuestro candidato presidencial lo ha solicitado hace meses y no es a partir de la controversia de la vacuna. En consecuencia, nosotros seguimos en la misma posición. El actual presidente no está a la altura de la situación y él debería solicitar ante el Congreso su remoción.

César Figueredo de Somos Perú

Estoy de acuerdo en que el presidente en particular ha sido una completa decepción. Creo que es un Gobierno incapaz que para colmo, como ha dicho el expresidente Vizcarra, (Sagasti) se ha quitado la camiseta de presidente del Perú y se ha puesto una morada. Coincido, pero no creo que sea el momento para hacer otro cambio más y vacar a Sagasti por más inútil que sea.

#YoPrometo

César Figueredo de Somos Perú

Son pocas cosas las que podemos dejar a nuestros hijos como, por ejemplo, un título de propiedad. Vengo a poner mi experiencia para conseguir una vivienda digna a la población y es hora de que el Estado los atienda.

Héctor Valer de Renovación Popular

Prometo llevar cuatro proyectos de ley en los 100 primeros días: la norma de modificación de la Constitución en sus capítulos 88 y 89, la ley de trabajadores independientes y autónomos; también modificar la ley orgánica de las municipalidades y la ley orgánica de banca y seguros.

