YoPrometo: el compromiso de Marco Arana, candidato del Frente Amplio

Marco Arana, candidato presidencial del Frente Amplio, señaló a La República que de llegar al Ejecutivo impulsará la realización de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, en la que se fortalezca el rol subsidiario del Estado, y considera que el voto preferencial debe eliminarse cuando se mejore el proceso de elecciones internas.

Además, se compromete a apoyar el trabajo de la SUNEDU e impulsará cambios en la reforma magisterial en la que se escuche también a los maestros.

“No podemos tener una reforma educativa tal como está. Primer problema: Tenemos una reforma educativa que en la práctica ha perpetuado los niveles de desigualdad, e incluso los ha profundizado”, remarca.

El aspirante al sillón de Pizarro también creará un impuesto a las grandes fortunas y promoverá una minería diferente, con planificación territorial, valor agregado y con la consulta y participación de las comunidades campesinas y pueblos originarios.

“El tema es ¿vamos a seguir haciendo minería como hasta ahora, con escaso valor agregado? No. Tenemos que hacer una planificación territorial. No se puede hacer minería en cualquier lugar, donde se le pega la gana al inversor. Eso se tiene que decidir con enfoque intersectorial. No se puede imponer la minería a costa de sacrificar la producción agraria”, refiere.

