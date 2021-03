El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, sostuvo que su partido “no tiene responsabilidad” sobre las denuncias que tiene Manuel Merino y otros exfuncionarios en el Ministerio Público tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las manifestaciones contra el golpe de Estado durante el pasado noviembre.

De acuerdo a Lescano, anteriormente Acción Popular ya había acordado por unanimidad en su Comité Político no promover ninguna vacancia contra Martín Vizcarra, algo que Manuel Merino y otros congresistas del partido de la lampa no hicieron.

“ Acción Popular no tiene responsabilidad . Esos señores fueron irresponsables por su accionar que provocó las protestas que hemos visto todos los peruanos. Entonces el señor Merino y otros más ahora están investigados. El partido no puede tomar responsabilidad de aquellos que dijeron que no”, declaró el último martes en Canal N.

Seguidamente, el excongresista aseguró que, junto a otros militantes, ya habían pedido el retiro de Manuel Merino de Acción Popular y que incluso en el Comité Político ya hubo “un acuerdo en mayoría”.

“ Yo pedí que se le retire al señor Manuel Merino del partido , con otros militantes y dirigentes que también lo han pedido (…) En el Comité Político hubo un acuerdo de la mayoría . Lamentablemente, no hay una Comisión de Disciplina, porque no tuvimos tiempo para hacer las elecciones internas que pudiera asumir una investigación y una sanción”, acotó.

En ese sentido, Lescano afirmó que, una vez creada la Comisión de Disciplina, se citará a Manuel Merino y a otros congresistas de la agrupación que apoyaron el golpe de Estado para que digan los motivos que tuvieron para no escuchar y obedecer los acuerdos asumidos y aprobados de Acción Popular.

“Las responsabilidades penales son individuales, no son del partido, más si el partido se opuso a esas acciones. Al contrario, creo que hay que saludar el acuerdo del partido, que hizo conocer a estos señores y que no oyeron la voz del partido. No hemos colaborado y yo mismo he salido a deslindar con el presidente del partido y otros dirigentes”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.