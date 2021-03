Luego de que Rafael López Aliaga declinara debatir con Julio Guzmán, el líder del Partido Morado le pidió que “no se corra” e indicó que “Renovación Popular se ha convertido en un nicho de fujiapristas”.

“Señor López Aliaga, no se corra de los debates. Han organizado uno entre usted y yo, y usted lo acaba de rechazar. ¿ Qué pasa? ¿Tiene medio de confrontar ideas? ¿Tiene miedo de comparar planes de Gobierno? En un estudio independiente, la Universidad del Pacífico ha demostrado que el plan morado es el mejor de todos y el de usted, uno de los peores”, expresó Guzmán en un video difundido en su cuenta de Twitter.

También señaló que López Aliaga está recibiendo apoyo de ciertos grupos del APRA. “ ¿Usted no les ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando en esta campaña presidencial, en donde ahora Renovación Popular se ha convertido en un nicho de los fujiapristas? ¿Usted no les ha contado a los peruanos de cómo Montesinos lo ayudó a conseguir los trenes en Machu Picchu? Eso no les ha contado a los peruanos, señor López Aliaga”, agregó.

El candidato morado, de igual forma, aseguró que no es “ningún mantenido” porque, según dice, ha trabajado toda su vida y le pidió al postulante de Renovación Popular que “en lugar de estar persiguiendo periodistas, protegiendo a pervertidos del Sodalicio, recortando los derechos de las mujeres, empiece a pagar impuestos”. Y a renglón seguido añadió: “Usted es el empresario pendenciero que cabecea al Estado y después se va a la misa a rezar el Padre nuestro”.

No obstante, mandó un mensaje para que su contendor acuda a la cita: “Señor López Aliaga, el Perú ya no necesita odio, no necesita discriminación ni intolerancia. Lo que el Perú necesita es salir adelante. No se corra y debata sus ideas conmigo”.

Se quejó

La tarde del martes 9 de marzo, Rafael López Aliaga protestó por no haber sido invitado a un debate organizado por un medio de comunicación, en el que estuvieron George Forsyth (Renovación Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

“El Diario El Comercio ha organizado un debate presidencial hoy y no me ha considerado, a pesar de que figuro en los primeros puestos de acuerdo a las últimas encuestas. Ahora pretenden invitarme a otro debate con un candidato que no tiene mayor aceptación popular”, se quejó en su cuenta de Twitter.

