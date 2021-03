Elecciones 2021: mujer no sabía que postulaba al Congreso por La Libertad

Una mujer identificada como Miriam Marilyn Vigo Alcántara desconocía que era candidata al Congreso de la República por el partido Perú Patria Segura, en el distrito electoral de La Libertad. Recién tuvo conocimiento al revisar un informe de la prensa.

De acuerdo a Canal N, la madre de familia se enteró al leer su nombre como postulante al Parlamento con el número 8. “ Nunca en mi mente ha estado meterme a la política. Cuando me pasaron el enlace del periódico quedé en shock. ¿Cómo pueden agarrar un nombre y ponerlo? ”, se preguntó la señora.

Según contó, su único acercamiento con la mencionada agrupación política fue cuando apoyó con su firma a su cuñado Ángel Naveda, quien fue candidato a la alcaldía distrital de Paiján (ubicada en la provincia de Ascope) y quien falleció en diciembre del 2020.

De acuerdo a Vigo Alcántara, los integrantes del partido Perú Patría Segura se habrían valido de las firmas que Naveda llevó en ese entonces para darle respaldo a su candidatura.

También reveló que nunca le preguntaron si quería ser inscrita como aspirante al Congreso de la República. Aseguró, a su vez, que jamás firmó una declaración jurada, y cree que su firma y huellas digitales habrían sido falsificadas .

“Hasta una hoja de vida me habrán falsificado, porque conmigo no han hablado nada, no han venido a decirme nada. Estoy bastante indignada con todo esto”, acotó la señora Vigo, quien evalúa denunciar a la agrupación política.

Cuando Francisco Abanto, dirigente regional de Perú Patria Segura, fue consultado sobre este tema, se negó a dar explicaciones y solo dijo que coordinaron con el fallecido Ángel Naveda.

Perú Patria Segura intenta llegar a Palacio de Gobierno con su candidato Rafael Santos; sin embargo, según las últimas encuestas no ha podido despegar y se ubica en la sección de otros.

