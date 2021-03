Lescano a Keiko: “Cuántas veces ha pedido disculpas y ha seguido blindando”

Los postulantes a la presidencia Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se lanzaron duros calificativos en la noche de este lunes, durante el Foro Anticorrupción Elecciones Presidenciales 2021, organizado por la Contraloría General de la República.

El postulante del partido de la lampa comenzó exhortando a la población a elegir a un candidato honesto y que no esté vinculado con algún acto de corrupción o a algún personaje cuestionado. En ese momento se refirió a la lideresa del partido fujimorista, cuyos representantes fueron mayoría en el Congreso disuelto.

“Hay muchos que dicen ahora sí vamos a luchar contra la corrupción, vamos a poner mano dura. El partido de la señora Fujimori, cuántas veces ha pedido disculpas en el Congreso y diciendo que habían cometido una serie de errores en el pasado, pero han seguido blindando a corruptos y mafiosos c omo hemos visto en el Parlamento, no ha habido ningún punto de quiebre. No ha habido, señora Fujimori, ningún punto de quiebre, ninguna rectificación”, sostuvo en el debate.

Lescano resaltó que Fuerza Popular ha seguido “haciéndole daño al Perú”. En ese sentido, mencionó, que ningún político que “ha servido al poder” y no al pueblo anteriormente, podría conducir transparentemente la reforma de un sistema de salud, como de ningún sector.

Keiko responde a Lescano: ”No nos dejemos llevar por esos fariseos”

Por su parte, Fujimori Higuchi respondió que Lescano fue candidato del expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por corrupción, y lo calificó como “populista”. Sostuvo que la corrupción “no la inventó un gobierno”, sino que ha hecho daño durante toda la época republicana.

“Le pido a la población que no se deje confundir por esos falsos profetas que existen desde tiempos bíblicos. No nos dejemos llevar por esos fariseos que no son nada más que sepulcros blanqueados que se llenan la boca de pureza porque tienen la conciencia sucia” , contestó la hija del sentenciado Alberto Fujimori.

Lescano a Keiko: “Por lo menos hoy hay que decir la verdad”

Ante esta afirmación, el también excongresista aclaró que él candidateó por la alianza de Acción Popular con el partido de Alejandro Toledo, pero sin dejar de representar al partido de la lampa. Agregó que en su eventual gobierno promoverá la muerte civil para todos los corruptos.

“No mentir, Ama Quella, Ama Sua, Ama Llulla, señora Fujimori. Eso hay que aprender, por lo menos hoy día hay que decir la verdad. De tal manera que para entrar en estos debates anticorrupción hay que, por lo menos, tener esa rectificación”.

Yonhy Lescano resaltó que no se debe indultar ni dar amnistías a personas sentenciadas por delitos de corrupción. Por lo que considera que se debe modificar la Constitución “que solamente ha favorecido a intereses subalternos y no a la gran mayoría de peruanos”.

Keiko Fujimori calificó como ataques lo dicho por su oponente político y señaló que no da propuestas específicas en la lucha contra la corrupción. Además, recordó la denuncia en su contra por acoso sexual cuando era parlamentario, la misma que fue archivada.

“El populismo y la demagogia son la especialidad del señor Lescano. (...) Ya sabemos que usted no respeta a nadie, que acosa y luego acusa de ese acoso a su víctima. Y eso es realmente perverso, no subestime la inteligencia de todos los peruanos. Ya sabemos que quien no es capaz de respetar a una mujer, no respeta a nadie”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.

El candidato de Acción Popular dijo que Keiko Fujimori miente e insistió en que las conversaciones fueron parte de una “venganza cobarde de sus congresistas” en el 2018. “Usted no ha cambiado nada, va a seguir traicionando a su pueblo, diciendo mentiras, difamando a sus opositores. Usted utilizó el Congreso para blindar mafiosos con su bancada y arremeter contra inocentes”, dijo.

