Rafael Santos: “El Perú quiere sangre nueva, no quiere más de lo mismo”

El aspirante a la presidencia Rafael Santos respondió a La República sobre la situación actual que vive el país y comentó acerca de sus propuestas. Aseveró que los candidatos que están en los primeros puestos de las encuestas son los mismos de siempre y manifestó que el país quiere “sangre nueva”.

Usted ya ha sido alcalde de Pueblo Libre dos veces por el PPC, pero desde que está en Perú Patria Segura no ha podido ser alcalde de San Isidro, ni tampoco llegó al Congreso, ¿por qué insistir en un partido que no lo ha llevado a ningún cargo público?

No es que insista con el Partido Patria Segura (PPS), sino que yo no vivo de la política . Cuando terminó mi mandato en Pueblo Libre yo renuncié al PPC y había culminado mi labor al servicio del país, pasaron 2 o 3 años y me invitó Renzo Reggiardo, quien fue una de las personas que cuando fue congresista me apoyó muchísimo desde el Congreso para diferentes solicitudes de la alcaldía. Nos hicimos amigos y como se presentaba la presidencia me pidió que lo acompañe. Yo no estoy buscando trabajo, te lo aseguro. El PPS me ha dado la oportunidad de poder participar y yo con todo gusto me pongo a disposición del país.

¿Postulará a las siguientes elecciones?

Para mí el participar es un acto democrático. Yo vivo del presente, no vivo del pasado, ni del futuro.

El partido de PPS ha sido fundado por exmilitantes de Cambio 90, que llevó a Fujimori a la presidencia, ¿no teme que lo asocien con el fujimorismo?

El Perú quiere sangre nueva. Puedes tener alguna tendencia política o religiosa y no quiere decir que seamos enemigos, al contrario, lo que queremos es asociarnos para sacar adelante al país. Si se trata de un partido que está vinculado con el fujimorismo, no tiene nada que ver con Keiko Fujimori.

Santos postuló al Congreso en 2020, pero su partido PPS no pasó la valla electoral. Foto: Marco Cotrina/La República.

Lo decía porque Keiko Fujimori lidera el antivoto junto a Ollanta Humala.

No tiene nada que ver con Keiko Fujimori. El ingeniero Reggiardo en los años 90 participó con el ingeniero Fujimori porque los dos eran profesores de la Agraria. Nunca ha estado en actos de corrupción, ni nada. Más bien se alejó de los actos de corrupción, justamente, para no tener ningún vínculo, ninguna mancha de su honor.

Eso me lleva a preguntarle, ¿para usted quién ha sido el mejor presidente del Perú en los últimos 30 años?

Yo no quisiera juzgar porque la verdad han cometido tantos errores. Creo que el mejor presidente ha sido el emprendedor peruano. El país está creciendo por los emprendedores. Fuimos los peruanos emprendedores que sacamos adelante al país y, lamentablemente, desde los 90, ya se empezó a politizar, empezaron los actos de corrupción y entonces se empezó a prostituir la política. En los últimos 20 años la gente ya no cree, nos han engañado. Como peruano y ciudadano te digo, el Perú quiere sangre nueva. Hay una sangre podrida, retorcida que nos está gobernando.

La encuesta de IEP lo ubica en ‘otros’, no está ni en los 12 primeros lugares. ¿Qué va hacer al respecto?

Qué buena pregunta y quieres que te diga por qué, gracias a Dios que estoy en otros porque el Perú quiere sangre nueva, no quiere más de lo mismo. Todos los que están adelante no tienen más del 10%, entonces estamos hablando que el que está primero en las encuestas, de diez peruanos uno votaría por el que está primero. ¿Qué representatividad es eso? Yo viajo por todo el Perú y me dicen usted ha sido autoridad, no tengo antecedentes penales, judiciales, policiales. He manejado presupuesto público y sin ningún juicio. Soy padre de familia, casado por 25 años, justamente porque asumo compromisos. He sido reelecto alcalde por una buena gestión.

Entonces, ¿por qué no salió elegido en San Isidro?

Porque no me conocen, no tengo empresas corruptas atrás que inviertan mucho dinero en publicidad para que yo salga y los favorezca.

¿Qué va a hacer para subir en las encuestas?

Nosotros trabajamos de manera transparente y tenemos una mochila ligera para poder subir rápido. Nosotros ahorita agarramos cancha, espérate no más que con la tecnología ya estamos siendo cada vez más populares. Cada vez más gente se está adhiriendo a nosotros.

¿No tiene una estrategia definida, además de su transparencia, como lo menciona, para subir en las encuestas?

Bueno, ir a todas las entrevistas y actuar con la verdad, así sea cruda. Yo no vengo a hacerte una promesa, yo hago una propuesta que ya he ejecutado y ha sido positiva.

¿Qué hará contra la corrupción si sale elegido presidente?

En primer lugar, los procesos fiscales y judiciales, tenemos que apoyar al Ministerio Público y al Poder Judicial para que sean mucho más acelerados y meter presos a los delincuentes traidores.

A propósito del Ministerio Público, ¿está de acuerdo con la gestión de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos?

No es que no esté de acuerdo. ¿Hoy día cuántas personas miembros de la corrupción de Odebrecht están presos? Los que están presos son los enemigos de Odebrecht. Los delincuentes y los corruptos, por lo menos como ciudadano, no veo nada.

Eso parte porque también hay blindajes.

Si tú me dices ‘oye mira, he metido preso, he denunciado a Nadine Heredia y a Ollanta Humala porque la hermana tiene cuentas en Suiza, acá está demostrado, hace dos años ha salido un reportaje, el Gobierno Suizo ya dio las autorizaciones para abrir las cuentas’, pero no. El señor Vizcarra ha impedido que se compren las vacunas, se ha impedido que se donen plantas de oxígeno. El señor Vizcarra, además, se ha demostrado y él mismo ha aceptado que se ha reunido con fiscales al margen de la ley que estaban viendo un caso de corrupción en el que él estaba presente y la fiscal, ¿dónde está? La fiscal de la Nación ha debido de agarrar e investigar a todos... Creo que no debería seguir en el cargo.

¿Qué hará para detener la delincuencia?

No se trata de lo que voy hacer. El Perú tiene que tener prioridades. Ahorita estamos en una crisis económica y en una pandemia mortal, que está matando a peruanos. No puedo darle prioridad a meter preso a Vizcarra si es que se está muriendo un peruano . Lo primero que debemos hacer es inmunizar a todos los peruanos y eso se va a dar este año. Si soy presidente este año vamos a inmunizar a todos los peruanos. Créeme que dejo de ser presidente si no inmunizamos a todos los que se quieran inmunizar. Vamos a utilizar toda la logística de las Fuerzas Armadas y todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, para hacerlo en el menor tiempo posible. En forma paralela, debemos hacer un shock de inversiones.

Dijo que los candidatos que están primeros son los mismos de siempre, ahorita los que lideran son Yonhy Lescano y Verónika Mendoza, ¿a qué se refería específicamente?

Estuve en Puno y me dieron un diario de hace dos años que puso: Los congresistas de Odebrecht. ¿Quiénes son? Uno de ellos, Yonhy Lescano. Entonces es más de lo mismo.

Verónika Mendoza ha sido congresista, es parte del problema. Cómo es posible que alguien que no trabaja te va solucionar el tema del trabajo y, más aún, te va a solucionar el tema de la pandemia, cómo es posible que Verónika Mendoza hable de lucha contra la corrupción cuando ella ha fabricado un documento notarial para que no la excluyan del proceso electoral. Cuando a ella le preguntan por ese documento notarial, no lo tiene y la notaría es de la mamá, creo del secretario...

Yonhy Lescano lidera, Verónika Mendoza y Keiko Fujimori permanecen estancadas. George Forsyth cae y Rafael López Aliaga asciende. Foto: composición/ La República

Pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió que siga en carrera.

Ella está haciendo una irregularidad para seguir en carrera, eso es antes de ser autoridad, qué cosa podemos esperar si esta señora es autoridad. Si está fabricando un documento para salvar su pellejo.

Pero allí ya está chocando con el JNE.

También está podrido, por supuesto. Está queriendo manipular. Cómo es posible que dejen competir a Vizcarra cuando ha sido vacado por corrupción. Tiene procesos abiertos, es más, ha tenido la causal para poderlo sacar; sin embargo, por una decisión de ellos mismos que la cambiaron, de acuerdo a uno de los vocales del JNE, lo cambiaron según han dicho los medios de comunicación. ¿Ese JNE te va a dar la garantía de que va a ser una elección limpia?

Entonces, ¿no está de acuerdo que sigan participando Rafael López Aliaga y George Forsyth?

En el caso de George Forsyth ha ocultado información...

¿Y sobre Rafael López Aliaga?

Lo que he leído es que antes de ser alcalde iba a donar su sueldo, pucha yo con mi sueldo hago lo que quiero y antes de ser candidato, o sea, me parece jalado de los pelos. Creo que a él lo han querido vacar para quererlo rescatar al arquero de fútbol, porque es parte de la argolla de Vizcarra. Es parte de esa sangre podrida y el Perú quiere sangre nueva.

¿Qué opinión tiene del apoyo que brindó Hernando de Soto a Rafael López Aliaga?

Yo también estaba en la marcha. He estado apoyando la democracia. No puede haber manipulación en el voto popular del pueblo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Llegó Rafael López Aliaga, lo fui a saludar y me puse a disposición para luchar contra cualquier mafia que vaya contra la democracia del país. Cuando vi que estaban armando un estrado y escuché que el señor De Soto estaba viniendo, opté por retirarme, porque cuando uno hace lo correcto no tiene que estarlo pregonando. Yo fui a defender la democracia y lo abracé al candidato poniéndome a disposición de luchar contra la democracia, pero yo no voy hacer actos populistas para aprovecharme de la situación y salir en la foto.

Rafael Santos en el plantón de Rafael López Aliaga. Foto: Prensa PPS

Hablando de marcha, ¿usted estuvo de acuerdo con las protestas que ocurrieron en noviembre tras la vacancia de Martín Vizcarra?

Con tantos hechos de corrupción que tenía Martín Vizcarra, yo era uno de los que pensaba que ya faltaba tan poco para las elecciones que debería haberse quedado. No estaba ni a favor, ni en contra de las marchas. Sí sentía un malestar tremendo por las disputas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

¿Salió a marchar?

Yo era una de las personas que creía que debería, pero después de todos los destapes, si pudiera regresar el tiempo lo sacaba yo mismo a patadas. No fui a marchar , mis hijas casi van, pero mi madre tiene 90 años, por respeto para no contagiarla realmente era bien irresponsable aglomerarse y más lo era incentivarlas, como varios candidatos. ¿Por qué el moradito no fue a respaldar la democracia yendo a este plantón de Rafael López Aliaga? Cuando la anterior reelección a él lo sacaron por algo parecido. Él ha debido solidarizarse, qué cosa me está diciendo, que es un politiquero más, sin chamba todavía, mantenido que quiere que lo mantengamos nosotros ahora.

¿Qué opina de los cuestionamientos de la eficacia de la vacuna de Sinopharm?

Al Gobierno yo ya no le creo nada, como no soy médico no puedo opinar sobre lo que ha salido en un medio de comunicación. El Gobierno se había responsabilizado de vacunar a los miembros de mesa y fue una promesa que dijo cuando asumió el mandato; sin embargo, dentro de seis semanas van haber elecciones generales y no hay vacunados, ni vacunas. Eso va a ser un genocidio. Hago un llamado a la ciudadanía y lo hago responsable al presidente Sagasti por todas las muertes que haya a partir del 11 de abril, porque vas a movilizar 20 millones de peruanos y poner en mesas de sufragio a medio millón. Es la continuación del Gobierno de Martín Vizcarra, no hay un deslinde con la corrupción, es más de lo mismo.

Rafael López Aliaga ha propuesto que Sagasti renuncie y asuma la presidencia Otto Guibovich de Acción Popular, ¿está de acuerdo?

Creo que ahorita el Perú no necesita más desorden político...

¿Cuál es su percepción del aborto?

Estoy de acuerdo con la vida. El aborto es un tema controversial, creo que deberíamos revisar los protocolos médicos para que las niñas menores de edad violadas puedan estar dentro de este protocolo de aborto terapéutico.

¿Solamente con menores?

Menores de edad principalmente y una vez que se analiza el protocolo médico para los abortos y ya hay una persona que es mayor de edad que su vida está en riesgo, porque hay personas también que por esta frustración se quieren suicidar, entonces allí estarías matando dos vidas si es que no aborta esa chica, por eso te digo, hay que revisar los protocolos médicos para que se pueda autorizar, sea un poco más flexible.

¿Qué opina del enfoque de género?

Creo que todos los seres humanos tienen que ser vistos ante Dios y ante la ley de la misma forma, sin distinción sexual, religiosa o étnica. Pero en temas de educación yo no lo tendría como una prioridad , sino más bien que la educación se maneje de manera regional. No puedes llevarle un texto a un joven o niño de la sierra que ha sido elaborado en la costa. La educación tiene que ya ir preparando a los jóvenes en el tercero, cuarto o quinto año de secundaria para que puedan ser emprendedores en finanzas personales y en emprendimiento.

¿Está de acuerdo con la eutanasia?

Mi padre murió de cáncer cuando tenía 17 años y estuvo enfermo durante cuatro años, en los dos últimos años de la enfermedad fueron durísimos para nosotros como familia y para mi padre para soportar el dolor. Lo tenían que dopar en tal punto que lo desconocías en algún momento.

¿Entonces sí está de acuerdo?

Estoy de acuerdo para que se discuta en el Congreso . Como soy parte afectada no puedo tomar partido de esto. Tiene que haber una polémica en el próximo Congreso y si emite el fallo yo no me opondría.

Por lo que usted me dice puede deducir que sí está a favor del caso de Ana Estrada.

Cuando uno es presidente, es presidente de todos, no puedes tomar partido por alguien en particular. El caso de Ana Estrada está mal enfocado, particularmente, creo que gracias a Dios, ella ha tenido la oportunidad de liberarse de ese dolor. Hay un tema legal que como no soy abogado no te lo podría justificar, pero creo que esa no es la vía. La vía es por el Congreso y hacerlo legal.

Aún falta una instancia para que fallo a favor de Ana Estrada sea inapelable. Foto: La República

Usted dijo en una entrevista en La encerrona que quería hacer una réplica de Pueblo Libre en todo el Perú.

Cuando entré a la Municipalidad de Pueblo Libre el valor por metro cuadrado era de 300 dólares, eso lo puedes constatar en los periódicos, cuando salí después de 8 años, el metro cuadrado costaba 2.000 dólares, eso quiere decir que la buena gestión incrementó el patrimonio de todos los vecinos de Pueblo Libre.

Permítame cuestionar esto porque hacer una réplica de Pueblo Libre en todo el Perú no es lo mismo.

Lo dije en términos figurativos, en términos de gestión. En Pueblo Libre se hizo una buena gestión, se detectó las fortalezas y debilidades de Pueblo Libre, se recuperaron los espacios públicos, los 84 parques, las áreas verdes, se invirtió en infraestructura y sobre todo se montó el Centro de Comando y Control de Lucha contra la delincuencia, en donde bajamos en más de un 60% la incidencia delictiva. Se hizo una buena gestión. Yo no te digo que haré una réplica de Pueblo Libre, lo digo en términos figurativos porque se hizo una gestión para poder recuperar el distrito.

