Hernando de Soto: Por el momento, Rafael López Aliaga es mi rival directo

El aspirante a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que Rafael López Aliaga es su rival directo y aseveró que, pese a ello, no representan lo mismo.

“ Por el momento, sí lo es (rival directo) , porque yo creo en la economía de mercado y la gente que va a votar por él cree que también representa lo mismo, pero no la representa. Lo que va a ocurrir con una persona que solamente sabe cómo lograr beneficios para sí mismo y no para el resto del país, hasta tal punto que ha propuesto el día de ayer un golpe y que básicamente su fortuna está basada sobre el hecho de que descapitaliza a los pobres, se confunda con nuestra propuesta“, “, manifestó en canal N.

En esa misma línea, señaló que se encuentra perturbado cuando le piden que se una al candidato de Renovación Popular para enfrentar a la izquierda.

“Estoy francamente de lo más perturbado cuando la gente dice por qué no se unen para poder combatir a la izquierda , cuando no hay cuestión de unirse, cuando no todos son de economía de mercado”, dijo.

Al respecto, Hernando de Soto puso como ejemplo a la derrota de Mario Vargas Llosa cuando enfrentó a Alberto Fujimori en 1990. Según apuntó, el escritor trató de unir a partidos con un pensamiento mercantilista, pero no funcionó.

“El más reciente ejemplo que tenemos es el de Vargas Llosa en 1990. Trató de unir a todos los partidos que eran mercantilistas y fueron derrotados por Fujimori. Mi temor es que si llega López Aliaga a segunda vuelta, él no va a tener una unión de derecha porque no representa una unión de elementos de economía de mercado y se va a encontrar con gente mucho más flexible, que ha insultado a menos de sus opositores, que no divide cosas entre privados y públicos, sino que sabe lo que es la competencia”, sostuvo.

“La única forma de derrotar a la izquierda es tener, como nosotros tenemos, impacto entre la empresa privada formal e informal, a lo cual nosotros llamamos impacto social”, finalizó.

