El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, indicó que Rafael López Aliaga perdería en una eventual segunda vuelta contra la izquierda, debido a que no podría unir a la derecha a su favor.

“Mi temor es que si llega López Aliaga a segunda vuelta, él no va a tener una unión de derecha porque no representa una unión de elementos de economía de mercado y se va a encontrar con gente mucho más flexible, que ha insultado a menos de sus opositores, que no divide cosas entre privados y públicos, sino que sabe lo que es la competencia y en ese momento será derrotado por la izquierda ”, sostuvo a Canal N.

Asimismo, cuestionó que López Aliaga pida que “no se lo vete”, pero exija “vetar al presidente Francisco Sagasti”, al solicitar que sea vacado por el Congreso de la República y el parlamentario de Acción Popular Otto Guibovich sea el gobernante hasta el 28 de julio.

“Por un lado él (López Aliaga) pide votos y que no se lo vete, y por otro lado está tratando de golpear o vetar al presidente Sagasti... ha propuesto básicamente un golpe”, expresó.

Por otro lado, consideró que el postulante de Renovación Popular es su rival directo en estas elecciones, pero señaló que no representan lo mismo.

“Por el momento, sí lo es (rival directo), porque yo creo en la economía de mercado y la gente que va a votar por él cree que también representa lo mismo, pero no la representa. Lo que va a ocurrir con una persona que solamente sabe cómo lograr beneficios para sí mismo y no para el resto del país, hasta tal punto que ha propuesto el día de ayer un golpe y que básicamente su fortuna está basada sobre el hecho de que descapitaliza a los pobres, se confunda con nuestra propuesta”, manifestó.

