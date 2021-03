Yonhy Lescano: “Los corruptos no van a tener contratos con el Estado”

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, manifestó que, de llegar a ser Gobierno, no cerrará convenios con empresas que hayan estado envueltas en actos de corrupción, como es el caso de la constructora brasileña Obebrecht.

“Desde el 28 de julio para adelante, chaucito nomás, que lo que resta terminar por ellos que lo hagan, pero después manan canchu. No hay más que ver con las empresas de Odebrecht y otras empresas peruanas también. Los corruptos no van a tener contratos con el Estado ”, indicó a la prensa desde Tingo María.

En esa misma línea, criticó la decisión del Tribunal Fiscal que terminó favoreciendo a Telefónica, condonándole intereses moratorios por una multa impuesta en el 2011. La suma perdonada asciende a S/ 729 millones.

“¿Cuánto se le perdonó a la Telefónica en la última sentencia del Tribunal Constitucional? 729 millones de soles. A mí me consta, yo he estado como parlamentario, he visto a funcionarios de la Sunat que estaban bien preocupado por esa situación”, señaló Lescano.

“Voy a hacer, si se requiere, alianzas con partidos que construyan”

El excongresista de Acción Popular refirió que, de ser elegido como presidente de la República, buscará una coalición con las agrupaciones políticas que tengan representación en el Parlamento.

“Voy a hacer, si es que se requiere y los intereses del país así lo exigen, alianzas con partidos que construyan, que presenten proyectos y propuestas serias, no que echen basura de la manera que lo están haciendo con tanta mentira. Esto es espantoso”, declaró a RPP el último sábado.

Reiteró que en ese escenario, solo se concentraría en tener acuerdos con los grupos políticos que no estén involucrados con actos deshonestos.

“Tengo que hacer alianzas con los partidos que tengan representación parlamentaria, obviamente que tengo que hablar con ellos, y con los que no estén comprometidos con corrupción. Ese es un mínimo requisito que debo observar. Personas o partidos que estén mezclados con corruptos, ni hablar”, sostuvo el candidato presidencial de Acción Popular.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.