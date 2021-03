El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Marco Arana, se refirió al abrazo que se dieron Hernando de Soto y Rafael López Aliaga durante la protesta que este último organizó frente al Jurado Nacional de Elecciones.

López Aliaga había acudido a la sede del JNE, junto con sus simpatizantes, para manifestarse contra una posible exclusión de su candidatura, lo que generó aglomeración y un riesgo alto de contagios de coronavirus al no respetar el distanciamiento social.

Durante la manifestación, uno de los candidatos que se acercó fue Hernando de Soto, para expresarle su solidaridad. Además, se dieron un abrazo público. “ Bueno, es un abrazo de la derecha política del país ”, declaró Arana cuando fue consultado sobre este tema en el programa Cara a Cara de TV Perú.

“No olvidemos que Rafael López Aliaga es el candidato de los ricos y de la derecha más ultraconservadora que hay en nuestro país. Y no extraña que Hernando de Soto y otros candidatos de la derecha estén preocupados por el poder crecer en la intención de voto y, en realidad, más que un gesto democrático, ha sido un gesto relacionado con los mismos intereses económicos que defienden”, agregó.

También tuvo palabras para la izquierda nacional. “Las izquierdas, como siempre ocurre, vamos a tener que comunicarnos más con la población para que, en medio de la escasez de recursos que hay, efectivamente podamos conectar y decirle a la ciudadanía que sí hay alternativas de cambios, sí se puede trabajar por un Perú mejor, con justicia ecológica, justicia social, libre de corrupción, y que ustedes escojan bien”, señaló.

Por último, habló sobre el hecho de que Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, haya anunciado que, de ganar la presidencia, el proyecto Tía María de Southern Perú no va. “Qué bueno que ya definió su posición sobre este tema porque nosotros la tenemos definida hace años. Entonces, hemos ido muchas veces a acompañar a los agricultores del valle del Tambo”, expresó

“Espero, además, que otros candidatos, incluidos los de la derecha, se den cuenta que allá no hay licencia social. Que la viabilidad técnica de ese proyecto es altamente cuestionada y que, como debe ocurrir en todo país que se respete los derechos, se hará la minería donde efectivamente no ponga en riesgo y no amenace otras actividades , y donde tenga licencia social”, concluyó.

