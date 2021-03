Las disculpas a medias del candidato Ollanta Humala por incumplir promesas

Ollanta Humala empezó su recorrido proselitista en la región Cusco pidiendo disculpas por las promesas incumplidas durante su gobierno. El miércoles en Sicuani, capital de Canchis, su primera parada, el candidato del Partido Nacionalista sostuvo que llegó a dar la cara sobre lo que hizo y no hizo entre el 2011 y 2016. Ayer estuvo en el distrito de Oropesa (Quispicanchi). Pasado el mediodía arribó a la Ciudad Imperial. “Vengo a rendir cuentas de las cosas que hicimos”, empezó el candidato.

“No pudimos darle gas barato a los 32 millones de peruanos, pero le dimos el FISE (subsidio en un vale de S/ 18) y aumentamos las conexiones domiciliarias a más de 7 millones de peruanos, y lanzamos el gasoducto del sur”, justificó. Humala prometió en la campaña 2010-2011 que el balón de gas de 10 kilos iba a costar S/ 12. Actualmente el costo supera los S/ 40.

Humala dijo que no llegó antes a Cusco porque “mi post gobierno ha sido muy duro. Inclusive he tenido que sufrir una detención de 10 meses”. Enfatizó que tiene denuncias, pero no por corrupción. En febrero pasado, concluyó el control de acusación contra Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por liderar una organización criminal por ocultar la entrega de US$3 millones como aporte de campaña de Odebrecht. Hay un pedido de 20 años de cárcel.

Nuevas promesas

Ollanta Humala volvió a prometer que un eventual gobierno suyo abaratará el costo del gas. Esta vez no puso un precio. Explicó que lo conseguirá con cuatro acciones.

Primero reactivará el gasoducto del sur. “Ese proyecto debe continuar para evitar los sobre costos”, dijo. Lo segundo sería masificar el FISE. Ahora se da a aquellas familias que tienen un consumo máximo de 39 kw por hora. Tercero, masificar las conexiones en Lima, Ica y luego en el sur. El cuarto punto de la propuesta de Humala es que Petroperú participe en la cadena de distribución y comercialización de gas para evitar el aumento del costo del gas doméstico.

Pese a las preguntas, el ex presidente no respondió sobre las razones que lo llevaron a abandonar su programa de la gran transformación . Sobre su antivoto de más del 80%, dijo que es consecuencia de las denuncias y la campaña en su contra de medios, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros.v

Chinchero y Antonio Lorena para el Cusco

El candidato Ollanta Humala sostuvo que no es responsabilidad de su gobierno que la obra del aeropuerto de Chinchero esté parada, sino del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recordó que negó el cambio del contrato a Kuntur Wasi, lo que fue hecho en el gobierno de PPK.

También dijo que dio dinero para el hospital Antonio Lorena, pero que la Región hizo mal las cosas. Prometió hacer ambas obras si es que vuelve al poder.